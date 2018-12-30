【小樽車禍】曾志偉首露面否認醉駕　指處長車輛疑雪地失控越線

藝人曾志偉周二（25日）聖誕節當日，在日本北海道小樽駕車旅遊時發生車禍，與香港警務處刑事及保安處處長李志恒及其家人乘坐的七人車相撞，處長及其家人受傷。曾志偉事後發表聲明，強調事發時沒有喝酒。至今日（30日）晚上7時許，台灣《蘋果日報》記者在台灣桃園機場訪問剛抵台的曾志偉，他回應記者提問時面露微笑，再次否認醉駕，並形容事發時的情況﹕「他們控制不了車，滑過來我這邊，完成控制不了。」

曾志偉今日抵達台灣桃園機場，他回應記者提問時再次否認醉駕。(資料圖片)

曾志偉在車禍後發表的聲明，強調事發時沒有喝酒，日本警方亦表示他可以隨時出境，他指假期結束後會返回台灣繼續電影拍攝工作。至今日晚上7時許，他現身台灣桃園機場，接受記者訪問時面露笑容。

曾志偉﹕「絕對不可能醉駕」

他強調事發時沒有喝酒，並指屬誤會，「當然不可能，在中途怎麼喝酒，香港有報道說我是不是醉駕，是絕對不可能，因為他們懷疑我是路過那是一個造酒的地方。」他亦指在日本醉駕很危險，故絕不可能發生。

處長李志恒手腳恢復感覺 開始進食

至於在車禍中受傷的警務處刑事及保安處處長李志恒，曾志偉指由於他留醫的地方較遠，未能前往探望，但他探訪了李的朋友，「他好似比較嚴重，但是還好，因為手腳好似已經有了感覺，而且已經開始進食，所以我也安心了，因為畢竟大家香港人，在日本發生這種事情。」

曾志偉稱對方車輛失控越線

他續指，今日前往機場前，汽車公司給他看車Cam片段，「命真大......是我在開車，整個車在另外一邊飛過來，滑到我這邊來。因為是他們控制不了車，滑過來我這邊，完成控制不了。」他表示，日本警方有問他要不要告七人車，曾志偉指大家都是香港人，傷勢亦很嚴重，決定不會控告對方。

肋骨裂開 咳嗽、深呼吸感痛楚

他指自己的傷勢沒有大礙，「還好了，就是第五節跟第七節的肋骨裂開一點點，沒有太大事情。」「不能咳嗽，躺下去很痛，起來的時候很痛，深呼吸有點痛，沒什麼辦法，讓它慢慢自然好吧。」曾志偉指他現要趕回劇組準備拍戲，感謝大家對他的關心。

車禍發生於日本北海道。