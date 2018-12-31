【B仔昏迷】14月大男嬰沖涼後撞傷頭　開腦清瘀血情況好轉

周一（12月31日）除夕凌晨零時許，據報大圍新翠邨新傑樓一名14個月大男嬰，突然昏倒床上，不省人事，30歲姓蕭母親慌忙報警。救護員趕抵，立即將男嬰送往沙田威爾斯親王醫院，當時他仍陷於昏迷，抵院搶救後一度回復知覺。至上午11時許，男嬰仍留醫兒童深切治療部，醫生已為他進行開腦手術，清除瘀血，至晚上情況好轉由危殆轉為嚴重。



據了解，昨日傍晚6時許，男嬰由母親協助洗澡後，於房內站着。母親為男嬰抹頭期間，男嬰疑失平衡，不慎向後跌倒。男嬰其後嘔吐，更一度陷入昏迷，母親遂報警求助。



消息稱，男嬰父親居於內地，從事運輸速遞工作，事發後已趕回港。男嬰母親為港人，從事文職。男嬰不時由外婆協助照顧。

男嬰情況晚上由危殆轉為嚴重。（陳蕾蕾攝）

嘔吐或因腦部嚴重受損 醫生：應將BB打側

急症室專科醫生馮顯達表示，14個月大嬰兒已懂得扭動身體，家人為他洗澡時，必須抱緊 ，以防他掙扎，或跣手致跌倒，「 一定要好小心」。馮顯達指，如嬰兒倒地後嘔吐，應將其身體打側，頭、頸及身體成一直線，以防扭傷頭或頸部。馮稱，將嬰兒打側，可讓他輕易嘔吐，防止嘔吐物進入氣管，阻塞呼吸或引致肺炎。

馮顯達醫生續指，如嬰兒嘔吐，或因腦部嚴重受損，腦部或已出血及腦壓增加。嬰兒亦會流鼻血 ，部份人更因近鼻部頭骨爆裂， 腦水遂透過鼻孔或耳孔流出。

馮提醒，為嬰兒換衫時，最好有多一名家人從旁協助，要令嬰兒感到舒適，否則他會掙扎及撞向浴缸邊緣。