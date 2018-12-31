【劉德華演唱會】內地歌迷買四場全取消　除夕夜紅館外留影

上周五因喉嚨痛而取消演唱會的劉德華，今日(31日)確診患上流感，演唱會主辦機構宣布取消剩餘的所有場次，即2018年12月31日至2019年1月3日的場次。今日大除夕夜，一眾華仔歌迷不能與華仔於演唱會上迎接2019年，紅館外聚集了近20名來自內地的歌迷，縱使新聞有報導演唱會已取消，有歌迷稱不能相信，一定要親自到紅館了解。更有歌迷買了四場場次，得知全數取消後十分失望。

從內地來港的華仔天地歌迷會近20名會員，晚上出現於紅館門外，帶同橫額及燈牌，與偶像的海報拍照留念，有女歌迷表示，會員們來自內地不同地方包括北京及上海，喜歡華仔已10多年，今次本來計畫觀看今晚至1月3日的四場演唱會，惟收到演唱會取消的消息後感到十分失望，惟幸好門票是透過歌迷會原價購買，不致於損失慘重。遠道而來的她們表示會按原定計畫留港至1月4號才離開，這幾天當作旅遊，今晚會與會員們一同食火鍋及到尖沙咀倒數慶祝，她們希望華仔能早日康復，補回演唱會的場次。

圖左為梁小姐，圖右為譚小姐。（魯嘉裕攝）

喜歡劉德華多年的梁小姐及譚小姐今早自駕從東莞來港，途中已有朋友告知劉德華餘下演唱會取消，惟梁小姐不相信要親自到紅館看看，「我唔敢相信呢個現實呀，好傷心，佢病咗都好傷心。」她更稱之前買門票已被騙4,000元，之後再託香港朋友買到580元的票，一票難求只買到今晚的票。梁小姐指自己曾於2010年欣賞劉德華一連三晚的演唱會，事隔八年，可惜今次劉德華生病未能一睹偶像風采。

譚小姐之前從未看過劉德華演唱會，她一臉落寞稱「琴晚激動到瞓唔著」，惟今早得知劉德華將演唱會取消後傷心得哭了很久。梁小姐笑稱「佢話有生之年一定要睇一次，今朝喊得咁犀利，我叫佢一直喊，睇下華仔會唔會岀嚟」。她又稱，26日曾到香港辦年貨，很後悔當晚沒有前來看看有沒有「黃牛飛」，「都唔知之後仲有無機會睇到，希望佢快啲好番，再睇下演唱會點安排。」