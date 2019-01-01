【2019元旦BB】陣痛24小時　除夕B女變元旦BB　新手父母五代同堂

2018年除夕夜，準媽媽媽戴太已開始陣痛，兩夫婦準備迎接除夕BB；誰料，陣痛持續逾24小時，B女呱呱墮地，由「除夕BB」，變成了「元旦BB」。踏入2019年，一名女嬰凌晨零時17分在東區醫院搶閘出生。29歲媽媽是牙醫助護，回想陣痛過程時不禁感觸落淚。這對新手父母喜迎兩人首個愛情結晶品，本來已四代同堂的家庭更迎來第五代。中學時已相識及相戀的戴生戴太表示，BB女取名Hailey，寓意「有希望」，希望她能健康成長。

回想起生育過程，戴太不禁感觸落淚。（鄧栢良攝）

踏入2019年元旦，首名元旦嬰兒凌晨零時17分在東區尤德醫院順產出世，重約2.84公斤。女嬰預產期原為1月13日，卻突然在元旦日「搶閘」出生。迎來家中首名子女的戴生戴太喜上眉梢。

中學同學拍拖11年 結婚兩年

29歲的戴太為牙醫助護，與28歲任職建築界的戴先生為中學同學，兩人拍拖11年，結婚兩年。戴家一家本來四代同堂，女嬰出生後五代同堂，家中最年長的長輩今年103歲，是戴先生的太嫲。

戴太於12月31日凌晨開始作動並入院，B女本預計24小時內會出生，戴太直言以為會誕下「除夕BB」，「點知等吓等吓變元旦BB」，料不到女兒成為2019首名出生的嬰兒，感到很開心。回想起生育過程，戴太不禁感觸落淚。一直陪伴太太陣痛24小時的戴先生亦不禁感觸指，太太在過程中經歷巨痛，對她非常感激，「多謝個天同老婆付出……送咗咁好嘅禮過新一年。」