【元旦滯上水】拆解逾千內地人通宵被困因由　為睹韓星倒數誤歸家

「同身邊嗰個人講聲Happy New Year，係一件幸福嘅事！」這是上水廣場2019倒數的宣傳語句。但倒數過後，上水今日（1日）凌晨出現罕見逼爆遊客潮，逾千內地遊客在倒數時間過後，於上水站外等候到落馬洲管制站的交通車輛，惟因人流太多超出負荷，最高峰時逾千人於巴士站甚至站出馬路等候，場面混亂。即使九巴通宵加班，但滯留北區的人潮仍未解決，直至清早5時仍有待消化。原來，這批內地客當中，不少是來到上水，為了和韓星俊昊一起倒數。結果過了凌晨零時，他們誤了回家。有區議員指出情況於往年未曾發生，認為運輸公司有可能未有預視或錯誤估算人潮，未來應研究於節日時間加強班次。

3萬人落馬洲離境 旅客上水等巴士釀人潮

除夕夜港鐵於元旦凌晨提供通宵服務，惟東鐵線列車服務僅開至上水站，羅湖及落馬洲站並無通宵運作，因此大批準備回內地的遊客於上水站下車後，打算轉乘九巴N73前往落馬洲管制站，惟班次未能處理龐大人流，做成凌晨大擠塞，高峰時更有過千人站於街頭。根據入境處的數字，今日零時至早上10時落馬洲管制站的旅客離境人數為32,729人，而於港珠澳大橋離境的旅客人數為7110人。

上水廣場昨晚舉辦倒數活動。（資料圖片）

韓國偶像組合2PM成員俊昊到場表演。（資料圖片）

上水廣場請韓星倒數引人潮 職員：大部分為內地客

昨晚本港多區舉辦倒數活動，其中上水廣場亦舉行倒數派對，邀請韓國偶像組合2PM成員俊昊，及多名本地藝人包括吳若希、組合Shine、李佳芯等到場表演，吸引不少市民到場，網上圖片所見商場人流眾多，至4樓位置同樣企滿。商場管理處職員稱昨晚上水廣場充滿前來倒數的人士，當中大部分為內地人。職員稱商場未有特別安排交通工具疏導倒數人流，主要依靠公共交通工具如通宵港鐵及巴士。

區議員：巴士公司或未有預視人流

立法會議員兼當區區議員劉國勳指，從網上看到今晨的逼爆人潮情況，過去的除夕夜未有出現過如此龐大的旅客人潮，他預計可能今年較多旅客來港看煙花倒數，加上上水廣場今年亦有舉辦倒數活動，吸引旅客來港，巴士公司等或未有預視到人流會如此大，因此沒有準備更多班次應付。劉國勳認為巴士公司未來應研究於節日時間加強班次。另一立法會議員兼當區區議員林卓廷則指，因今年不少跨境基建如港珠澳大橋、高鐵等開通，由此來港的旅客或未必希望用同一路線返回，可能因而選擇由落馬洲管制站離境，認為旅客應預早規劃好行程及了解交通情況以安排時間。

九巴加開特別班 5時仍未消化人流

九巴發言人回覆指，因應有大批乘客於上水站等候N73線前往落馬洲，外勤人員已即時安排加班車疏導乘客並在場維持秩序，除原編的班次以外，加開了5班由上水往落馬洲的特別班次，直至疏導所有乘客為止。據了解，班次至今早5時仍未完成疏導旅客人潮。