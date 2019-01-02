【警民同樂日】唔止關禮傑跳出宇宙　譚玉瑛姐姐都揸槍支持

關禮傑之前的「世界級跳遠」自抽獲得不少網民讚好。

繼關禮傑上星期化身「敖SIR」，身穿迷彩警服表演「世界級跳遠」自抽跳出宇宙，成功宣傳香港警隊175周年警民同樂日之後，港人「集體回憶」譚玉瑛姐姐亦加入宣傳大軍，手握「警槍」帶同一班小朋友拍片支持。

香港警隊昨日(1月1日)深夜在其FACEBOOK專頁上刊登名為【175 周年 Open Day • 答問題有飛派系列之譚玉瑛姐姐帶你遊學院】的帖文，並以：「資深兒童節目主持人，可以話係香港 70 後、80後、90 後甚至千禧後世代嘅集體回憶。」來形容譚玉瑛姐姐。

片中可見，譚玉瑛姐姐帶同一班小朋友到黃竹坑警校，參加警民同樂日，大玩遊戲及設施，包括手持紅色的訓練用假槍「對戰」，又試玩訓練體能的機械。

該帖文當然提及了「175 周年 Open Day」的活動詳情：2019 年 1 月 12、13、19 同 20 號於警察學院基礎訓練學校舉行。到時分別有六個展區，D區主題係「家庭童樂」，特設親子玩樂區，讓家長同小朋友一齊參與：駕駛小警車、迷你攻防戰、充氣競技挑戰及遙控車比賽，並有親子體能測試，及各警察體育及藝術學會的攤位遊戲。

該帖文網址：

https://www.facebook.com/HongKongPoliceForce/videos/216506319238131/?sfns=mo