【捕獵野豬？】大埔後山現捕獸套索　義工驚見可疑貨車現血迹

香港野豬關注組義工日前於大埔那打素醫院後山小徑，發現疑為捕獵野豬的陷阱，目睹兩名男子手持捕獸套索，而可疑車輛車尾更有血跡，義工疑有野豬被殺害遂報警求助！野豬關注組成員Roni表示，過去四個月，關注組發現多區均有野豬誤中套索陷阱，成為「綁繩豬」的套索，案件有上升趨勢，牠們分別嘴部及頸部等部位被緊纏，豬隻有機會被「勒頸焗死」、「綁嘴餓死」。他認為警方是此處理事件手法上力度不足，望警方可重視事件。

捕獸套索以紅色及銀色「威也」繩索組成。（香港野豬關注組專頁圖片） 醫院後山兩現捕獵套索 香港野豬關注組今早，以「2019年第一天，疑似野豬被人為殺害」為題發表文章，指有義工日前於那打素醫院後山小徑，發現捕豬陷阱，當時已即時拆除，惟昨日（1日）再前往上址查看其他捕獵陷阱時，發現兩名疑人及可疑車輛，車輛尾部染血，遂立即報警。當時有警員到場跟進，並於貼文末部呼籲，如有人於在上述地方發現可疑男子，或親睹有人非法設陷阱捕捉動物，可即時報警及通知關注組。貼文中圖片可見，捕獸套索以紅色及銀色「威也」繩索，組成多個圈套，一旦野生動物誤中陷阱，相信難以掙脫。

兩疑人手持捕獸套索 可疑車輛尾部染血

野豬關注組成員Roni指，義工約於晚上十時左右，於那打素醫院後山小徑發現兩名可疑人，手上拿著繩索、索帶的捕獸工具，並發現一輛車輛車尾有明顯血跡，懷疑有人捕捉野豬及有野豬遇害，遂報警求助。Roni指，相信不法之徒捉豬作自用，而該處較為多野豬出沒，亦是漁護署野豬避孕計劃的地區之一，署方於該處放有食物方便捉豬，成為豬隻誘餌，有機會為不法之徒提供捕豬機會。他表示，過去數月已在北角、沙田等地區，發現被麻繩等繩套綁上的「綁繩豬」案件，已達五至六宗，今次事件中的套索陷阱使用「威也」，不法之徒將套索陷阱綁於樹或硬物上，豬隻經過時，繩索便會收緊，緊箍其身軀或頸部等部位，令其無法逃脫。他又指，即使有野豬成功掙脫，身上或會遺留套索，野豬長大期間套索變相繼續緊箍身軀，造成不良影響。

警方：未見捕獸物件

1月1日晚上11時03分，警方接報指，一名市民於北盛街位置，發現一輛懷疑涉嫌捕豬的輕型貨車，警方到場後尋得該輛車，經搜索後未見捕獸物件，案件列作雜項處理。

「綁繩豬」現多區。（香港野豬關注組專頁圖片） 「綁繩豬」現多區 有上升趨勢

根據香港野豬關注組早前發佈的貼文顯示，去年八月至十一月期間，多區曾出現「綁繩豬」案件。十一月初，將軍澳坑口及北角分別兩隻中型野豬，均被繩索綁嘴部，其中一隻更被綁上頸部，進食時僅能張口嘴部非常小的空間，當時漁護署正與義工合作，並擺放攝錄機觀察該野豬的情況。沙田大圍於十月初及八月初，分別有兩宗「綁繩豬」案件。十月初，一隻中型野豬被繩綁著頸部，其後於十一月初上旬，義工看見綁頸繩疑已勒緊入肉，漁護署亦曾到場尋豬多次。八月初，一隻中型野豬疑被魚絲線緊綁嘴部，義工曾報警求助，愛協、警察及漁護署等人當日曾到場尋找野豬，惟最終無果。事件後有居民曾見該豬出沒，惟十分怕人，直至現時該隻野豬仍未獲救。關注組當時於文末促請漁護署盡快拯救「綁繩豬」，避免豬隻「勒頸焗死」、「綁嘴餓死」或「因繩勒至入肉被烏蠅蟲侵蝕傷口致受苦或死」。 Roni表示，過去四個月不法之徒「捉豬」趨勢明顯上升，捉豬行為明顯干犯《野生動物保護條例》第170條及《防止殘酷對待動物條例》第169條。他又認為，是次事件中警方在處理事件手法上力度不足，尚未有人交代事件跟進情，希望警方可重視事件，又呼籲市民切勿餵食野豬，避免豬隻警戒心下降。



野豬飼料遺地下 捕豬套索已消失

記者今午重返拿打素醫院後山位置，該個山頭面積約一個足球場，山上有供遊人乘涼的設施。記者於山頭搜索一段時間，發現地上有三至四個發出異味的個黑色膠袋，相信有人用作餵飼野豬用，但未再看見關注經提及的捕豬套索。另外，記者於搜尋期間發現一隻黑色野豬，牠咬破黑色及白色膠袋，逗留一段時間進食膠袋內的食物，即便記者走近亦未有發現。

記者於山頭重遇昨日報警的義工，該名義工透露自己一直有跟進上址一帶野豬的情況，昨日跟進期間，發現兩名可疑人，遂立即報警求助。他表示，上址一帶山頭上約有十多隻野豬，平時有老人家因擔心牠們會走下山，遂於上址餵飼。該名義工又帶同記者走到發現套索的位置，但該處已不見套索，僅剩下漁護署「禁止餵飼」的提示牌。