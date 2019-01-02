【楊鳴章入院】天主教香港教區主教楊鳴章入院　教區高層赴院探望

73歲的天主教香港教區主教楊鳴章，據悉近日因病入住私家醫院特別加護病房。多位教區高層，包括榮休主教陳日君樞機、湯漢樞機、副主教陳志明等人，晚上來到醫院探望。副主教蔡惠民向香港01記者證實，楊鳴章主教入院「休息」，強調沒生命危險。

多名神職人員到醫院探望。（香港01記者攝）

蔡惠民副主教：主教正在休息

在2017年接任主教時，楊鳴章曾透露身體出問題，近日傳出他入院的消息。香港01記者晚上到醫院觀察，見到多名教區高層，在探病時間過後，進出特別加護病房，包括榮休主教湯漢樞機、副主教陳志明、副主教蔡惠民、教區秘書長李亮等。記者向湯漢樞機查詢，他表示不太清楚情況，叫記者向蔡惠民副主教查詢。蔡惠民副主教指，楊鳴章副主教正在休息，沒生命危險。

楊鳴章於上月20日發表聖誕賀辭。（天主教香港教區片段截圖）

上周主持聖誕子夜彌撒

在堅道的主教座堂辦事處，有教友指，去年聖誕時曾見到楊鳴章。 在剛過去的聖誕節，楊鳴章在主教座堂主持子夜彌撒，當時楊鳴章指，社會雖有發展，有了高鐵及港珠澳大橋等基建，但仍有不少窮人，希望信徒別冷漠，要對他們伸出援手。他又特別提到，中國內地的天主教團體，受到苦難，希望教友為他們祈禱。

上任不足一年傳請辭 楊曾否認

楊鳴章於2017年8月接任天主教香港教區主教，當時他曾透露自己身體出現問題，但未有透露患上什麼疾病。2018年6月梵蒂岡媒體《亞洲新聞》報道指，上任不夠一年的楊鳴章，在向教宗述職時，突然提出辭去主教職務，當時稱要全心投入香港明愛的服務。不過，楊鳴章其後否認，澄清自己沒有退休計劃。