【楊鳴章病逝】天主教香港教區主教楊鳴章肝衰竭病逝　享年73歲

73歲天主教香港教區主教楊鳴章逝世，終年73歲。楊鳴章因肝硬化導至肝衰竭，於上星期四入院，入住半山嘉諾撒醫院特別加護病房，今早天主教社會傳播處主任馮一鳴向《香港01》證實，楊鳴章因肝硬化導致肝衰竭，上周四（27日）入院治療，情況穩定。據了解，教友在約兩時左右收到楊鳴章逝世的消息，教區約在三時左右，會有公布。

輔理主教夏志誠指，楊鳴章於今日下午1時半安詳離世，教區表示楊的病情非常反覆，他的病情突然惡化。感謝信眾為主教祈禱，有關殯葬安排稍後公布。教區對於主教的離世感到非常婉惜。

而天主教香港教區今早亦透過《公教報》發出公開通告，指楊鳴章主教因肝硬化導致肝衰竭，上周四（27日）進入嘉諾撒（明愛）醫院治療，昨日病情一度惡化，但暫時情況穩定。通告中亦指，按照楊主教的意願，謝絕探訪，並懇辭送鮮花慰問，呼籲信眾為楊主教祈禱。

輔理主教夏志誠（左）及副主教陳志明（右）向傳媒公佈主教楊鳴章病逝的消息。

典型症狀皮膚及眼白變黃

中文大學逸夫書院副院長、腸胃肝臟科專科醫生胡志遠教授表示，肝衰竭是指肝臟機能喪失而引起的臨床病症，「當肝功能已不能應付身體日常需求，會陸續出現併發症」，他指肝衰竭分急性及慢性，若非突然因素導致惡化，肝硬化至肝衰竭過程一般歷時兩至三年，是否有生命危險則因人而異。胡志遠教授指，肝衰竭的典型症狀是黃疸，病人因肝臟不能分解毒素，皮膚及眼白均會明顯變黃，當體內毒素「上腦」時，會令病人神志不清，甚至陷入昏迷，形成肝中毒情況，部分病人亦會因肝衰竭而引起腹腔積水，同時，肝臟因無法製造足夠的凝血因子，身體亦會容易撞瘀。由於肝衰竭與身體機能退化關係不大，醫生一般不會將其界定為「老人病」，並會因應病人產生的併發症，對症下藥提供治療。

生於上海 4歲移居香港 擔任神職人員超過40年



楊鳴章於1945年出生於上海出生，4歲移居香港，1971年至1978年往義大利羅馬宗座傳信大學攻讀神學學士學位。1978年6月10日於香港聖母無原罪主教座堂晉鐸，並歸屬於香港教區神父，2009年成為香港教區副主教，2014年任輔理主教，2016年獲教宗方濟各委任為天主教香港教區助理主教， 2017年8月1日天主教教區榮休主教湯漢樞機榮休，楊鳴章正式接任天主教香港教區主教。