【澳門警開槍】07年抽水哥神奇一槍　流彈越山丘飛三百米傷鐵騎士

澳門昨晚（3日）深夜發生治安警開槍事件，路氹城銀河酒店對開數名內地男子因在酒店門外吸煙，治安警上前勸阻時，其中一名滿身酒氣的男子發難推撞，治安警向天開槍示警。2007年5月1日，澳門曾發生一則轟動的警員開槍事件，流彈更飛至300米外，令一名途人受傷，留醫一星期。

網上流傳片段可見一名治安警向天舉槍。（互聯網影片截圖）

2007年5月1日，近12,000人參與勞動節遊行，表達對外勞及黑工的不滿，以及促請澳門特首何厚鏵下台，惟遊行開始不久，即下午2時許，示威者與警方因路線分歧引發衝突，一名姓許，外號「抽水哥」的警員向天開五槍，激發起示威者情緒，警民對峙五小時。

姓許警員雖然向天開槍，流彈竟以拋物線越過30米高的望廈山，擊中300米外三角花園一名鐵騎士的左肩背。53歲傷者梁勵強為澳門博彩娛樂有限公司員工，在目擊事件的妻子陪同下，前往鏡湖醫院求醫並接受兩小時手術，取出一粒1.38口徑手槍的子彈頭，留醫七日。

07年勞動節遊行期間，一名綽號「抽水哥」的許姓警員向天開槍，流彈傷及300米外的途人。 （法新社） 當時有本港軍械專家受訪表示，1.38口徑手槍有效射程約30米，認為這次的射程已算極限，亦有專家指一般子彈發射後如沒有擊中物件，彈頭可繼續飛行至失去動力，若擊中硬物，彈頭亦會繼續折射或反彈，包在鉛頭外的銅亦會因撞擊硬物而裂成碎片，繼續飛行。 當年開槍的姓許的便裝警員，綽號「抽水哥」，負責監視遊行及搜集情報，平日則處理「貴利」案，開槍事件發生後，澳門保安司長力撐開槍示警是適當做法，但當時有立法會議員及示威者批評，在人群中開槍有一定危險，而且開槍後遊行情況更混亂。此外，在2016年旺角騷亂，一名交通警在制止衝突時，也有向天開槍。 本港《警察通例》未有清晰列明不可向天開槍 根據本港《警察通例》，警務人員可在三種情況下使用槍械，包括保護任何人，包括自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害、拘捕任何企圖逃避警方拘捕的人，而該人屬警務人員有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人、平息騷亂或暴亂。另按照指引，警員在發出口頭警告後，要視乎現場實際情況而使用不同程度武力，若不能以較溫和武力解決事件，才可使用槍械。 警隊訓練時，會指示警員若琅開槍阻止疑犯動武，應射向對方如軀幹等部位，絕不應瞄準易致命的部位如頭部，但《警察通例》未有清晰列明警員不可向天開槍。

此外，根據澳門昨晚治安警開槍的片段所見，警員在開槍前，多次喝呼涉事醉漢「趴低」，並無清晰表示即將開槍，而涉事男子則屢勸不聽，最後治安警向天鳴槍。