【老鼠出沒】尖東點心店現「五星級大鼠」　經理：一個月滅鼠兩次

尖東一間食肆出現老鼠亂竄情景，被一名途人拍下片段並上載至社交媒體，引起網民譁然。該食肆一名女經理其後就事件回應，食肆非常關注鼠患問題，每個月均進行兩次滅鼠工程，她觀看片段後感到驚訝，表示會立刻聯絡相熟的滅鼠工人，盡快進行滅鼠工程。

有途人拍下該食肆打烊後，有一隻體形龐大的老鼠在窗邊位置亂竄。 （影片截圖）

一名網民凌晨上載一條片段至社交媒體，寫上「尖東點心鋪（舖）！大家要注意吓」。18秒的片段中，一隻體形肥大的老鼠在已打烊的餐廳近玻璃位置亂竄，疑是尋找食物，引來途人駐足觀望，拍片者描述「嘩！呢間餐廳呢，老鼠都有喎，你睇吓幾瘋狂！你夠膽嚟食呀真係，哎呀滅鼠公司呢」，其間更敲打餐廳玻璃，「但佢唔驚㗎喎」。

片段上載至社交媒體後，引來大批網民關注，留言意見兩極，有人表示「有邊間餐廳冇老鼠，正（證）明間嘢好好味」、「12點後老鼠話事」、「少見多怪」，亦有人認為恥笑事件為「五星級大鼠」，有人建議該食肆養貓防範，認為若老鼠不怕人，證明當區鼠患嚴重，若不好好控制，擔心會引發疾病。

經理感驚訝

片段中的食肆為尖沙咀逸翠軒點心專門店，餐廳經理指，上址開業兩年多，一直未有收到食客或員工投訴鼠患問題，她看過相關片段後感到驚訝，表示當時餐廳已關門，不知有老鼠在內，並指一直努力防範鼠患，「我哋一個月會請人滅鼠兩次，工人都話呢度近海，又係地舖，附近又多食肆，容易吸引老鼠搵食，滅完鼠都會留低啲藥餌畀我哋」，她估計片段中的老鼠從窗爬入餐廳內，又指對餐廳清潔問題非常關心，將在今晚再次請工人進行滅鼠。