【追車劈人】目擊者親述刀手圍平治車狂揼三分鐘　斬得激烈如拍戲

太子道東發生公路攔車傷人案，七名刀手駕駛兩部私家車，追撞一部白色的平治私家車，並持刀狂扑平治，遭成兩人受傷。有目擊者指，兇徒斬車斬得激烈，歷時約三分鐘，有如拍戲。兇徒離去後，又一度折返，在賊車內取走一些物品才再逃去。不久後，有在啟晴邨附近地盤的工人聽到爆軚聲，出來一看，見到兇徒棄下的賊車逃走。

警方封鎖現場調查。（王譯揚攝）

今日(5日)下午3時許，一輛白色平治私家車沿太子道東行駛，至彩虹邨金碧樓對開時，被兩架私家車撞停，七名刀手用刀狂扑平治私家車。

過程激烈如拍戲

目擊者歐先生當時正在彩虹邨對開進行工程工作，他稱聽到聲音，見到刀手狂扑一輛私家車。他形容當時的場面很激烈、很誇張，有如拍戲一樣。歐先生指，過程歷時約3分鐘後，刀手登上一輛私家車逃離現場，惟約十分鐘後，見到兩名男子折返現場，並從一輛私家車上取走兩袋東西，但歐先生指看不清楚袋中裝了什麼。

刀手啟晴邨棄車逃走

兇徒逃離現場時所駕駛的私家車被發現棄在九龍城啟晴邨變電站外，車頭的兩車胎爆了，車上有刀及通鐵。有附近的地盤工友指，聽到爆胎的聲音，便前往查看，見到有三個戴口罩的男人棄車往土瓜灣方向逃走，覺得可疑，於是報警。

警方接報到場，發現涉事車輛掛有兩個車牌，根據車牌登記資料，其中一個為假車牌。事件中暫未有人被捕，東九龍反黑組到事發現場調查。至於遇擊受傷的平治男，根據資料，車主住在將軍澳。