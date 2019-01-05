【追車劈人】被劈四男涉元旦燒車剛保釋　警全港反黑掃場挫氣焰

新義安同門內訌，去年九月至今未平息，尖沙嘴、將軍澳兩區話事人門下的門生屢爆衝突，斬人、燒車越演越烈。今日在彩虹邨對開發生追車斬人案，原來與元旦夜大角咀斬人燒車案有關。據了解，警方就大角咀一案拘捕17人，其中被捕四人獲保釋後，今日便遭人「覆灼」。四名遇襲人士年齡介乎23至26歲，其中兩人被斬傷，兩人無大礙。由於斬人案件涉及黑幫尋仇，西九反黑組晚上大舉到尖沙嘴「掃場」，全港各區也展開反黑行動，以打擊黑幫氣焰。

元旦夜的斬人燒車案，警方共拘捕17人，其中3人翌日已被捕，其中一人被押返將軍澳厚德邨德澤樓寓所。(資料圖片／黃偉民)

元旦夜（1日），大角咀海庭道發生追車斬人案，兩車夾擊一輛私家車，七刀手下車並斬傷司機。刀手逞兇後逃去，其後燒車毀證。警方展開兩日搜捕行動，共拘17名黑幫成員，並揭發是新義安同門之鬥。事隔五日，太子道東今（5日）再上演犯案手段雷同的追車劈人案，新義安將軍澳小頭目「少君」的門生駕駛平治私家車時，被兩車夾停，七刀手下車狂劈。其中兩名門生被斬傷，兩人幸無恙。

消息指，原來盤鋸尖沙嘴的新義安同門為了報復元旦日被斬，趁被捕的其中4人獲保釋後，派刀手「覆灼」。遇襲四名男子中，姓李23歲及姓顧26歲男子沒有受傷，而姓馬25歲男子左上臂被斬傷，姓蔡25歲男子左大腿、左上臂、左手骨有刀傷。

有傳涉事平治私家車的車底被人安裝追蹤器。有江湖人士透露，近日有黑幫人士利用GPS追蹤器以便追蹤及埋伏他人。翻查資料，警方在去年聖誕至今年元旦的三個星期進行掃蕩行動，在油尖區突擊搜查多個娛樂場所，檢獲毒品、武器，當中亦包括GPS追蹤器。

其中一名今日被斬傷的男子。

全港反黑 尖沙咀上樓上酒吧先登記身份證

新義安同門內訌，竟在光天化日下攔車追斬，警方今日晚上派員到尖沙嘴巡查，以打擊黑社會活動。晚上10時半，西九總區反黑組、油尖警區反黑組連同機動部隊人員，一行約30至40人，前往尖沙咀漆咸道南嘉芙中心巡查。其間有警員要求代客泊車人員收起櫃檯等雜物。西九總區反黑組人員登樓巡查，油尖警區反黑組人員則在樓下位置向出入人士登記身份證，並作出盤問，了解他們去哪層樓及從事什麼工作。其間，一名40餘歲男子下樓時被要求登記資料，他曾表達不滿及欲離開，被警員喝停，最終他折返上樓取袋，並登記個人資料。