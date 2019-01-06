【追車劈人】利益瓜葛觸發新義安內訌？　尖沙嘴「細B」門生被捕

太子道東追車斬人案，揭露黑幫新義安內部亂局，兩派系內訌廝殺。警方今凌晨拘捕七名黑幫男子，涉嫌與案有關，至下午再拘兩名刀手。據了解，事件除了尖沙嘴及將軍澳兩幫人馬互相打鬥外，盤踞觀塘的新義安成員疑亦有加入行列。被捕七人中，包括尖沙嘴及觀塘新義安的成員，尖沙嘴話事人「細B」頭馬「樂文」旗下的門生亦告被捕。

警方今凌晨拘捕七名涉嫌與太子道東傷人案有關的男子，據知包括尖沙嘴話事人頭馬「樂文」的門生。(賴南秋攝)

新義安同門內訌自去年九月至今未平息，源於一名女子在尖沙嘴夜場鬧事，得罪一名頭目，後來在將軍澳被斬，對方為報復向敵對人馬燒車。新義安尖沙嘴、將軍澳兩幫人不斷「開片」，燒車、斬人愈演愈烈。直至元旦夜，尖沙嘴新義安成員被攔車追斬，疑有人「覆灼」，最終引發昨日太子道東行車線追車斬人案。光天化日行兇，變相公然挑戰警方，激發警方一夜全港大反黑。

警方就昨日太子道東追車傷人案，今（6日）凌晨及下午先後拘捕七人及兩人。警方今回應傳媒提問時，指不排除所謂的派系鬥爭，與利益等關係有關。

據了解，追車劈人案中，東九龍反黑組今凌晨拘捕的七人，包括尖沙嘴及觀塘新義安的成員，他們的角色包括負責安排刀手、落手行兇及進行聯絡工作。消息指，被捕的新義安成員，包括尖沙嘴新義安話事人「細B」頭馬「樂文」旗下的門生。據悉，昨晚警方高調掃場後，有人仍揚言「唔會收手」，更準備下一輪復仇行動。因此，警方的反黑行動預料會持續數日，每晚會有針對性行動，更不排除會有更多骨幹成員被捕。