【黑槍氾濫】一周兩次！O記再檢四真槍　一家三口被捕

2019年的首個星期，O記兩度檢獲真槍！繼除夕、元旦兩日，O記檢獲一支手槍及逾700粒子彈，拘捕7人，包括17歲槍客後，前日（4日）O記再破獲真槍，突擊搜查全港共六6個單位及地點後，檢獲一枝手槍、三枝長槍、一支電槍、超過100發槍械子彈殼、多件槍械組件、一把軍刀及一副手鐐，拘捕2男1女。據了解，被捕者為一家三口，包括父母和30歲兒子。

警方檢獲三支長槍、一支手槍。(警方提供)

+ 2

有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）繼元旦日拘7人，檢手槍及大量子彈後，前日（4日）再檢獲數支真槍。警方早前接獲線報，指有人無牌管有一批槍械及組件。O記經深入調查後，前日突擊搜查全港共6個單位及地點，共檢取一枝手槍、三枝長槍、一支電槍、超過100發槍械子彈殼、多件槍械組件、一把軍刀及一副手鐐。

警方拘捕一名30歲本地男子，今日（6日）已被暫控一項「無牌管有槍械及彈藥」罪，明日（7日）在西九龍裁判法院提堂。另外，一名52歲本地男子及一名62歲本地女子，則涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，已獲准保釋候查，須於1月中旬到警署報到，他倆為30歲男子的父母。行動中，警方亦檢取電腦和其他相關物品，以追查槍械的來源及用途。警方行動仍在進行中。

元旦日，警方亦檢獲真槍。(資料圖片)

O記除夕元旦亦檢真槍 17歲男被捕

今年1月1日，O記深入調查後，在除夕及元旦兩天內，突擊搜查全港共13個單位及地點，拘捕5名本地男子及2名本地女子，年齡介乎17至53歲，檢取1枝手槍、11枝仿製長槍、7支仿製手槍、超過700發槍械子彈及2件槍械組件。

其中17歲、28歲男子及一名18歲女子各被控一項「意圖危害生命而管有槍械或彈藥」罪；另一名20歲男子被暫控一項「無牌管有槍械及彈藥」罪；餘下兩名被捕男子及一名被捕女子已獲准保釋候查。