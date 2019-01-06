【黑槍氾濫】被檢軍火解構　M4步槍美軍殺敵　射「線」電槍撃暈人

O記再檢獲一短三長真槍，拘捕一家三口。有熟悉槍械人士分析，根據警方提供的圖片，當中包括Glock 26手槍；以及三支M4系列步槍。而其餘的槍械組件，只要在廣華街購買最後一塊拼圖──「肩托」後，便可以組裝成第四支M4。他指，未能確定三支M4是否真槍，但真槍發射的5.56口徑子彈有千米射程之內，是美軍上戰場用的軍用步槍。至於電槍是美國警察常用的Taser電槍，射出電線釘在人體後，會發出電壓將人電倒，他認為此電槍危險性高，已響起警號。

根據警方的照片，該名熟悉槍械人士分析，三枝長槍皆是M4系列，分別是Colt M4，看似裝了滅聲器；另一枝M4，槍管螺紋可扭上裝滅聲器；以及有附有槍管的M4卡賓上半截，由一間叫Bravo Company的美國公司製造。

據該熟悉槍械人士透露，此槍是M4，其槍管螺紋可安裝滅聲器。（警方提供）

其餘的分別是四件銀色M4卡賓槍盒下半截，未含發射部件、M4卡賓槍上半截、M4槍管、及M4彈匣。而另外一張照片則有M4卡賓槍的「抽手」及槍管。這些槍械組件只欠肩托，便可組裝成一支M4卡賓槍，而肩托在廣華街便有售。

該名熟悉槍械人士又指，此盒內正中央有一枝Glock 26手槍、兩條Glock槍管及Glock彈匣。該手槍看似已完整組裝。

美國警察常用的Taser電槍，熟悉槍械人士指百分之百真，攻擊人時可令人即時喪失戰鬥力。(警方提供)

電槍傷害強大 專家﹕亮起警號

至於電槍則為美國警察常用的Taser電槍，可發射兩支類似飛鏢及連繫電線的物體，當釘在人體時，可隔着衣服放出強大電壓，令人瞬間喪失戰鬥力。他指此電槍百分之百真，如果用於攻擊人，具傷害性，認為已亮起警號。

真M4可發射千米射程5.56口徑子彈

他續指，若三支M4皆屬真槍，情況會十分嚴重，美軍使用此類軍用步槍上戰場。發射5.56口徑子彈的話，有效殺傷距離千米內。當5.56口徑子彈進入人體時，進入造成的傷口很細，但子彈射出身體時，會形成較大傷口，同時割破血管及軟組織，傷害性甚大。

該人士續指，M4經過改裝後，可發射一種彈頭有顏色的FX練習彈，當擊中目標時會有顏色。而改裝以發射FX彈的槍械，一般會有鮮艷顏色，以免引起誤會。至於警方檢獲的逾百發氣槍子彈，有不同的口徑，部分與M4可發射的5.56子彈口徑不同，故不大可能發射。