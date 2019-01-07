【恐怖虐畜】鰂魚涌現捕獸器　箭豬疑慘遭分屍　刺連皮肉掛樹幹

鰂魚涌發生恐怖懷疑虐待動物事件。今日(7日)早上，有行山人士行經鰂魚涌康景花園對上山頭時，發現有動物陷阱捕獸器，而捕獸器附近有疑似箭豬的屍體，箭豬的箭被連肉拔下，再利用仍有黏性的肉將箭掛在樹幹上，除了滿地箭，疑似箭豬的頭部、內臟及腳掌亦被散嚂在地面，十分殘忍。

現場所見，有兩個捕獸籠，一個打開了，正在運作、另一個無打開，兩個捕獸籠內都有懷疑食物。而地上兩處有內臟，一個手掌、及一個箭豬頭。同時，在捕獸籠旁邊的一棵樹幹上有箭豬的刺，連同皮肉掛在樹上，內臟已腐爛發臭。警方及漁獲署到場調查。案件暫列「虐待動物」處理。

愛護動物協會人員到場調查，據了解，發現箭豬屍體的一帶有兩個捕獸籠，籠內均放放有新鮮蘋果作餌。消息指，昨晚有行山人士發現附近一帶有唐狗被捕獸器鋼索索住腳，於是向愛協求助，愛協人員到場將唐狗救出，沒有表面傷痕，由於當時入夜，愛協便離開現場，打算今早再前往調查，豈料今早又有行山人士發現有箭豬疑被虐殺，屍骸四散。

報警人士陳小姐為流浪狗義工，她稱，過去三年均有捕獸器出現，每次都有狗被捕獸器夾傷。過往都會報警處理。

根據愛協提供的資料，由去年1月1日至今，共發現61個捕獸器。

警方封鎖現場進行調查。（魯嘉裕攝）

根據《野生動物保護條例》（第170章），任何人未經許可，不得管有狩獵器具，亦不得使用狩獵器具狩獵野生動物，否則最高可被判罰款五萬元。根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷對待包括殺害動物，最高可被罰款20萬及監禁3年。