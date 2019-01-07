【湯漢出山】湯漢樞機獲梵蒂崗任命宗座署理　暫掌香港教區

香港天主教教區主教楊鳴章日前離世後，誰是下一任主教成謎，並引起熱議。天主教香港教區秘書長辦公處秘書長李亮司鐸今日發出通告，指教區主教公署於周六（5日）下午獲宗座萬民福音部通知，湯漢樞機獲任命為天主教香港教區的宗座署理，負責在教區主教出缺期間，治理香港教區，直至上述宗座部門另行通知。

楊鳴章於1月3日離世。（資料圖片）

楊鳴章於1月3日離世，教區諮議會翌日已開會欲推選「教區署理」，暫時處理教務，直至教宗任命新主教。教區諮議會包括輔理主教夏志誠、神父陳志明、蔡惠民、林祖明等八人。惟當日未選出教區署理，並指在主教離世八日內，會盡快召開諮議會，選出教區署理，但未定具體日期。最終，梵蒂岡教庭的萬民福音部率先以《天主教法典》第371條第2項的「特殊而非常重大之理由」，任命湯漢樞機為香港宗座署理。

萬民福音部是梵蒂岡教廷的聖部之一，是1622年以「傳信部」之名成立的宗座部門，負責非洲、亞洲及大洋洲大部分的教區。

因特殊而重大之理由 宗座署理照管

有關「宗座署理」，根據天主教法典「地區教會及其權力」的「地區教會」第371條的第2項亦列明，宗座署理區是天主子民的一部分，因為特殊而非常重大之理由，未經教宗成立為教區，而將牧養之事托給宗座署理照管，並以教宗名義治理之。

根據天主教法典中有關「教區主教」的第368 條第1項，教區主教在委託給自己的教區內，擁有一切為盡牧職所需的，直接的正職權，但依法或由教宗法令所保留於教會最高權力，或其他 權力的案件除外。而第2項則指第368 條所言其他信友團體的監理人，在法律上與教區主教相同，但事情本質或法律之規定另有所示者不在此限。

任命「宗座署理」在過去有先例，2016年6月，亦曾發生「特殊而非常重大之理由」，而時任萬民福音部秘書長韓大輝獲派兼任關島阿加納總教區「主教在位的」（sede plena）宗座署理。當時，該總教區的主教因性侵指控接受當局調查。其後，2017年，韓大輝獲委任教廷駐希臘大使，其原任的萬民福音部秘書長一職暫懸空。

今次梵蒂崗決定由湯漢樞機「出山」任宗座署理」，有教區中人估計，因楊鳴章主教的離世較突然，教區也末做好接班安排，加上潛在接任人選有多於一位，為免出現人事競爭浮現，萬民福音部於是作出有關過渡安排。