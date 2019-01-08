【南丫島貨輪爆炸】火海直擊　濃煙不斷船身右傾　貨輪支架扭曲

今（8日）上午11時半，一艘輪載有化學品及油的貨輪火於南丫島近下尾嘴以南對開一海里突然發生爆炸起火。火燒兩小時後，消防將船火升為三級火。其間，部分船員跳海逃生，其後由消防救起。船上26人，有一人被證實死亡，另外有4人燒傷。目前仍有2人仍然失蹤。香港01記者於海上直擊，貨輪陷入火海，船隻不斷冒出濃煙，黑煙更直捲半空，船隻更向右傾側，支架扭曲。

（漁民華哥提供圖片）

消防派出滅火輪進行灌救。（鄧詠中攝） 船身向右傾則 仍不斷冒黑煙 貨輪發生爆發後，不斷冒煙及火光熊熊。由漁民華哥提供予香港01的圖片可見，肇事的貨輪陷入火海，船隻不斷冒出濃煙，黑煙更直捲半空，船隻更向右傾側。其間，水警輪、消防滅火輪及海事處船隻，立即趕抵協助搜救。香港01記者於肇事位置約數海哩範圍採訪，船隻仍不斷冒黑煙，救援船隻仍不斷射水救火，而船身亦更大幅度向右傾則。火警在11時46分升為二級，至下午1時33分升為三級。

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船員陸續獲救 送院治理

貨輪上初步有26名船員，其中有20多人跳海逃生。消防員接報到場，將其中22名越南籍及新加坡籍船員救起。其後，救援人員證實一人當場死亡。獲救的廿多名船員由消防送到香港仔水警基地，再轉送到醫院，大部分人都能自行上救護車，其中兩名船員套上銀色反光保暖衣物。現場消息指，一名36歲越南籍船員身體上有20%的皮膚二級燒燒傷，情況嚴重，需於深切治療部留醫。另外有3人受輕傷清醒，分別送往律敦治醫院及瑪麗醫院治理。事件中，有2名船員仍然失蹤。

其中一名男船員送院時，需要戴上氧氣罩協助呼吸。該名男傷者臉部燒傷，他臉頰及頭髮亦都被燒焦。（黃偉民攝） 男傷者臉部燒傷 頭髮亦燒焦 其中一名男船員送院時，需要戴上氧氣罩協助呼吸。該名男傷者臉部燒傷，他臉頰及頭髮亦都被燒焦。另外，一名46歲新加坡籍男子，則左膊頭受傷送院治理。救護人員陸續將傷者送到岸上，傷者普遍經初步包紮，再陸續抵達分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院治理。

據了解，肇事貨輪原本有25名船員。今早11時，另一艘躉船與肇事貨輪靠近，準備進行入油程序，程序上兩船需交換一名船員到對方船上。入油期間至11時半突然發生爆炸，當時該名新加坡籍躉船船員正回躉船途中，惟仍然不幸被波及受傷，因此共有26人涉及事件。

貨輪大火發生在今早（8日）約11時半，南丫島近下尾嘴以南對開一海里，一艘輪載有化學品及油的貨輪，突然爆炸起火。貨船上共有26人，20多人墮海，其後證實一人當場死亡，仍有三名船員失蹤。由漁民提供的圖片可見，貨輪陷入一片火海，濃煙直捲半空，船身更向右傾則。事件暫造成一死三人失蹤。