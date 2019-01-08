【南丫島貨輪爆炸】回顧嚴重船火　珍寶舫32死　海上學府燒百小時

今早(8日)11時半，一艘停泊在香港南丫島對開海面的油輪爆炸釀三級火，造成一死四傷兩失蹤。翻查資料，香港過去亦曾發生多宗船隻起火意外，當中70年代初就曾發生兩宗大火，造成多人傷亡；著名景點珍寶海鮮舫曾於裝修期間發生四級大火，釀32人死亡，珍寶舫起火三個月後，前特首董建華父親、船王董浩雲所擁的「海上學府」號，於改裝工序期間突陷火海，焚燒逾百小時始熄滅。

珍寶海鮮舫於1972年由何鴻燊和鄭裕彤買下業權，圖片為1976年重建後，海鮮舫由香港仔船塢對出拖往新停泊點。（資料圖片）

珍寶海鮮舫裝修釀四級火 逾三十人死

擁有30多年歷時、位於香港仔深灣的著名景點珍寶海鮮舫，70年代曾發生四級大火，整艘船陷入火海，釀34人死亡。據了解，當時已薄有名氣的太白海鮮舫老闆王老吉，欲建造更大的海鮮舫，籌資建造珍寶海鮮舫，並於70年代初於中華造船廠開始動工，隔年完成船身部份的工序，並拖至深灣下錨繼續裝修。惟於珍寶海鮮舫正式開業前6日，即1971年10月30日，裝修工人進行燒焊程序時，火花意外燃起裝修物料，引發四級火，船隻嚴重受損，火警釀成34人死亡、42人受傷的慘劇，當中傷亡者均為裝修工人及附近漁船居民。當時消防船隊中體積最大的滅火輪「葛量洪號」，亦曾到場協助救火。

由於火警損失慘重，商人王老吉已無法重新投資珍寶海鮮舫，1972年珍寶海鮮舫的業權由何鴻燊和鄭裕彤買下，並耗資超過三千萬重新建造新船。