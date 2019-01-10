【吸血中介】六旬婦墮中介貸款騙局　遭「銀行職員」呃去580萬元

昨日(9日)下午5時許，一名65歲姓黎老婦，在旺角上海街438號一幢商業大廈，一間「中介公司」門外報案，指於去年(2018年)10月下旬接獲多名男子電話，對方均自稱是銀行職員，並聲稱能協助她安排貸款。其後老婦分別向不同財務公司，借取580萬元，並按指示將合共約580萬元支票，交予「銀行職員」作為中介費用，以借取更多的貸款。老婦事後未能聯絡該中介公司，上門亦無發現，懷疑受騙於是報案。警員接報到場經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方拘捕中介公司骨幹成員。（資料圖片） 去年10個月內188人被騙8700萬元 本港過往發生多宗財務中介騙案。警方於去年（2018年）1月至10月期間，接獲103宗涉及財務中介的刑事舉報，牽涉188名受害人，共損失8700萬元。警方發現，有不法之徒以電話Cold Call形式致電市民，假扮銀行或財務公司職員，聲稱可提供低息貸款及按揭，邀約市民到臨時租用的寫字樓或公眾埸所以簽署借貸文件，及後騙徒會以不同藉口向事主收取手續費，甚至帶同受害人到指定財務公司進行二按手續等程序，並以協助投資等藉口說服市民，以騙取整個貸款，事後就逃之夭夭。