【復古的士】「勞斯萊斯」紅的現真身　日系名車變身全港少於五部

勞斯萊斯「的士」出沒？昨日社交媒體討論區出現一張，疑為紅色勞斯萊斯改裝的「的士」，車頂裝上的牌燈箱，儼如市區的士。原來該輛車並非勞斯萊斯，而是日本光岡出產的豪華復古車，據了解全港僅有不多於五輛，另外車主吳先生指，並非將車輪改裝為「的士」，只是與員工自娛期間，將的士行的物資加裝於車身。

網上出現一張疑為勞斯萊斯改裝成的士照片！昨日有網民於社交平台發佈一張車房照片，照片顯示一輛疑為「勞斯萊斯」的紅色車輛，車頂裝上「的士」字樣的燈箱，而車頭綠色貼紙則寫上四座的士的字句（Taxi 4 Seats），外貌儼如市區的士。有網民其後留言笑指會該車會否是八折的士，表示：「8折過海嗎？」

「改裝」的士僅自娛 仿「勞斯萊斯」全港不多五架

記者到該輛「的士」所屬車房查詢，車房職員表示該輛「的士」屬車房姓吳的老闆擁有，昨日老闆與員工於車秀內自娛，拍完照片後，已取走相關的物資將車輛駛離車房，員工又指該款車並非勞斯萊斯，而是日本光岡的復古車「我流」，於香港極其罕有，全港數量不多於五輛。

車主吳先生表示，昨日將車輛駛進車房時，旁邊的士舖負責人笑指車輛紅色似是「的士」，他們遂用的士行的物資，包括車頂燈及綠的貼紙，將車輛「改裝」後拍照記錄，現時車輛已駛離車房進行驗車程序。吳先生指於2003年用約70萬購入該車，惟現時即便購入同款車輛亦已不能落地，因該輛車會產出較多廢氣，而政府已收緊廢氣排放條例。資料顯示，環保署於2014年已加強管制汽油和石油氣車輛廢氣排放。

Galue II仿古典豪華車 勞斯萊斯為藍本

翻查資料，該輛車原來並非勞斯萊斯，而是日本光岡汽車有限公司推出的原創車輛Galue II（ガリューII／中文：我流），Galue II為仿古典豪華車款，於1999年發表，並以勞斯萊斯的車作為設計藍本。資料顯示，車輛以Nissan CEDRIC Y34型為基礎，改動車體前後的鈑件曲線設計，突出豪華復古的味道。