【街市支付寶】建華旗下街市　商戶被裝支付寶　神秘公司索月費

去街市買餸，你會否用「支付寶」？多個由新街市大王的建華（街市）管理的新裝「香港街市」，租戶陸續接獲口頭通知，要他們安裝「支付寶」。「支付寶」本身不收商戶月費，但有商戶「被安裝」支付寶後，突然又被通知要向一間名為宏顥的公司支付288元月費。有街市商戶直言，「無啦啦要收錢，明眼人一睇就知（濫收）。」有剛「被安裝」支付寶的逸東街市商戶表示，「支付寶」不但少人用，且手續費高昂，變相「白交」月費。「香港街市」回覆指，會引入各類型電子支付系統，不僅限於「支付寶」，但未有回覆「宏顥」收取商戶月費的問題。

（香港01記者攝） 商戶訴苦：無啦啦要收錢 「香港街市」旗下有20個街市，由建華集團管理，總監為凌偉業。有商戶指出，「香港街市」與旗下街市商戶續簽租約時，列明商戶必定要安裝電子支付平台，其後口頭通知要他們要安裝「支付寶」。香港01記者走訪「香港街市」於逸東邨、青衣市場及慈雲山的街市，了解上述情況。慈雲山市場於去年6月底翻新後，全場約有50檔商戶。街市內的肉檔老闆向記者表示，去年6月開張之後，有人前來口頭通知需要安裝「支付寶」，若不安裝，會有職員每天煩擾他們，並表明或可能會收取警告信，所以全部商戶都有安裝了。「佢哋仲話，如安裝後無電話可以比部我地，1000蚊一部。」「被安裝」「支付寶」後，老闆於9月收到通知，之後每月需要繳交288元「一開頭無收錢，去到9月無啦啦話要收錢。」 月費交給宏顥有限公司 該肉檔老闆表示，「明眼人一睇就知（濫收）」他認為收取月費無理，但指自己只是做生意。「唔係個個受，唔受果啲咪唔租佢，長發街市（現青衣市場）咪吉晒囉。」有另一檔主則表示，「支付寶明明就唔使（收）錢，只係貼個code。」他指店鋪本身利潤已經不多，現時每月要繳交近300元，非常影響他的生意。 「支付寶」早於2017年10月殺入香港部分街市，據「支付寶」網頁顯示，「支付寶」只會在每項交易中收取1.5%的手續費，毋須繳交任何月費或服務費。究竟，有關288元月費，是交給誰？商戶指出，有關月費收款人為「宏顥有限公司」。根據查冊，宏顥有限公司的股東為葉銘釗，他是23間公司的股東，包括建華（業務）管理有關公司、建華（零售）管理有限公司，及正一冰室等。記者上門找葉銘釗，其親人表示葉銘釗是「香港街市」的老闆，但甚麼職位則不清楚。

新合約規定商戶一定要安裝「支付寶」。（黃景洪攝）

青衣市場新合約 二月一定要裝「支付寶」

「香港街市」旗下的另一街市青衣市場，有剛續約的商戶稱，新約規定他們一定要安裝「支付寶」，同樣也要支付288元月費，還需按營業額繳付佣金，抽1.5%手續費。售賣水果的徐先生表示，本身店內已安裝八達通，亦需繳交手續費予八達通。新合約規定，二月開始要裝支付寶。他指八達通較大眾化，「支付寶」需要充值較麻煩。

另一位售賣糧油雜貨的黎生則稱，上月剛簽新約，之後一定要安裝「支付寶」。（黃景洪攝） 另一位售賣糧油雜貨的姓黎商販則稱，上月剛簽新約，之後一定要安裝「支付寶」，現時只有八達通，亦是合約規定要裝，他指現時八達通只有約一至兩成客人使用，新約需要「天文數字」安裝支付寶，他嘆謂「人地話點就點，做得到就做，做唔到都無辦法。」

（蔡正邦攝） 逸東商戶嘆生意難做 香港街市營運逸東邨的街市，現時有77個商戶，當中只有約4間商戶安裝「支付寶」，大部分商戶均選擇安裝八達通或收取現金。有逸東邨的街市商戶透露，新租約的月租不但由約5萬元加至約7萬元，更列明商戶要安裝電子支付平台，但部分電子支付平台需要收手續費，慨嘆生意難做。

林太稱「支付寶」手續費高昂，100元生意需要收取1.5元手續費。（鄧詠中攝） 商戶反映少人用「支付寳」 逸東街市普遍商戶不支持「支付寶」，有商戶直言，用支付寶的人 「每日都冇一單」，月費變相「白交」。於逸東街市開藥房的林太表示，安裝「支付寶」約半年，暫時不多人使用，她稱手續費高昂，100元生意需要收取1.5元手續費，但為方便客人，不論產品價格均歡迎客人使用「支付寶」。



莫先生指安裝「支付寶」半年來，大約只有10位客人用過。(鄧詠中攝） 另一位於逸東街市賣電腦用品的莫先生表示，安裝「支付寶」希望讓客戶多個選擇 ，有時候客人只帶手機外出，可以方便客人。他指安裝「支付寶」半年來，大約只有10位客人用過。相對之下，八達通每天都有人用，使用率較高。他指手續費不影響店鋪利潤，又指現時「支付寶」仍未普及 ，只有年輕人使用，期望將來會有較多其他年齡層人士使用。

市民對「支付寶」反應兩極

市民趙先生表示，現時未有安裝「支付寶」，於內地則使用其它電子支付平台。他指電子支付平台於內地盛行，非常方便，形容「乜都唔使帶，有網絡就得，完全不用手續費」，他指使用電子支付平台，免卻找換零錢， 任何交通工具也可使用。「去深圳搭地鐵，你排隊買票，我都已經進去了，方便到你唔信。」他指在港消費較少用「支付寶」，希望「支付寶」能於香港普及。

就讀中五的黃同學則表示，知道內地普遍用「支付寶」，但因電子支付平台涉及虛擬貨幣，安全成疑，未有安裝「支付寶」，其家人亦無安裝。自己有用「微信支付」，但無綁定戶口。



香港街市：提供更多支付方式予市民選擇

「香港街市」未有回覆收取月費目的，亦未有解釋「香港街市」與該收款公司的關係，只稱為配合社會發展，除現金交易，會引入各類型電子支付系統，包括八達通、八達通「好易畀」、支付寶、微信支付等，並不僅限於「支付寶」，又稱香港街市集團開放平台，他們只作為媒介提供更多支付方式予市民選擇。