【南丫島貨輪爆炸】懷疑兩失蹤者跌入船艙　高空拯救隊落海搜索　

本月8日，一艘載有化學品及燃油的貨輪於南丫島附近海面突然起火爆炸，造死一死兩失蹤。消防處今日報告最新搜救情況，消防處海務及潛水分區指揮官于文陽指，事發時兩名失蹤者位於四號船艙艙面位置，惟搜索四號船艙後並未有發現，目前兩名失蹤者仍未尋回。另外，行動中消防處曾派出高空拯救隊協助，並表示望可於今日內，完成搜索剩下的船艙及機房。

消防派高空拯救隊救援

消防處今午6時許再報告最新搜救情況。消防處海務及潛水分區指揮官于文陽指，昨日上午消防處與船東及船長開會後，得知事發時死者及兩名失蹤者位於四號船艙艙面，及後船面曾爆開，相信兩名失蹤者有機會跌進船艙內。海事處及後派出兩名驗船官，昨午確定船隻沒下沈風險後，便制定應急預案，進入四號船艙進行搜救行動。然而由於昨午風浪轉大，船隻30度傾側，而四號船艙高約12米，遂派出高空拯救專隊，協助蛙人進行搜索工作。

高空拯救隊高級消防隊長李巍指，高空拯救隊主要工作為協助潛水員進入船艙搜索，因船艙曾爆炸、艙內有油污、船身亦傾側，對救援行動造成困難，拯救隊人員需要用繩索，配合潛水人員尋找安全點進入艙內。他表示，艙內因曾發生爆炸，遺下的鋒利金屬，令行動工作增加困難，高空拯救隊需協助尋結構穩固點進入艙內。

潛水組高級消防隊長洪誠佑指，艙內能見度為零。（陳浩然攝）

目前仍未發現失蹤者

潛水組高級消防隊長洪誠佑指，今次行動中，甲板與救援人員的入水點，約有10米距離，因此需配合高空拯救專隊進行搜索。船艙水深約3米，艙內仍有油污及爆炸碎片，導致能見度為零，潛水員需靠觸摸環境進行搜索，並每次派出兩名蛙員進入艙內，而水上亦後備蛙人作應急，同時以閉路式巡環潛水器配合工作。

目前七個船艙時已搜索了四個，而四層高的軚房已全部搜索完畢，三層高的機房亦已搜索一層，消防望今日內可完成搜索剩下的船艙及機房，惟目前為止仍未發現失蹤者。