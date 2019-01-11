【通宵救兵】行山男鳳凰山羅漢塔迷路　消防夜攀險峰　搜救12小時

25名消防員於鳳凰山通宵搜救，攀過險要的山路，終在羅漢塔下方，尋回迷路近12小時的男子。事發在星期二（8日），一名35歲姓黃男子獨自到鳳凰山行山，他於法門古道起步打算到鳳凰山攻頂，怎料下午5時便察覺自己迷路，唯有報警求助。消防處接報後，隨即派出四輛消防車，共25名前線人員到鳳凰山尋找該名行山人士，12小時後，即翌日清晨5時37分，終在羅漢塔下方尋回迷路男子。該名行山客沒有受傷，由消防員陪同下山，拒絕送院治理。

(Hin Ming Tsang/ 網上圖片) 事發後，網上流傳一張消防員通宵搜救的圖片。數名消防員在漆黑一片的深山野林中，依靠數部手提電筒的光線，左穿右插、緩緩地攀爬石壁，以抵達羅漢塔拯救迷路人士。



鳳凰山為本港第二高峰，沿途風景壯麗卻地勢險要，屬高難度行山路線，吸引不少行山愛好者挑戰，近年亦有不時發生行山人士於鳳凰山遇險事故。



兩年兩宗奪命意外



2018年10月，一名53歲女子於狗牙嶺近一線生機位置失足跌傷頭。

2017年11月，一名69歲男子走至狗牙嶺一線生機時失足墮崖，跌落30米深斜坡，頭部著地重創，當場死亡。

2017年2月，一名64歲男子行山，行至西狗牙嶺附近時，失足跌落約70米下的懸崖，被困在一棵樹上，身體多處受傷。

2017年1月，一名男子走至鳳羽壁時，懷疑失足墮下30米崖底，當場死亡。