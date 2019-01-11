【流浮山毒狗】五狗疑中毒　大肚狗媽抽搐亡　職員﹕啲人不得好死

流浮山五狗疑遭毒殺，大肚狗媽嘔吐抽搐亡。現場為流浮山沙嶺村一鋁罐廠，負責人鍾先生透露，其貨倉育有兩狗，包括懷有身孕、養了兩、三年的「黑妹」，其預產期是這兩天，以及一隻約一歲大的「Leo」。為了迎接小生命的到來，工人早前已準備好大狗籠，安置狗媽及將出生的狗B，詎料飛來橫禍。

據鍾先生提供的片段可見，職員尋找狗媽黑妹，最終在二樓一處角落發現黑妹蹲坐在地上，當時牠疑已吐出大量嘔吐物，牠雙眼望著職員，未見異樣。但另一片段中，黑妹倒臥在地上，四肢伸直，不斷抽搐，職員呼叫﹕「噢！黑妹又死啦，慘呀好慘呀。嘩！啲人真係不得好死呀，咁狠心毒！」職員立即餵黑妹喝水，並進行心外壓，希望救其一命，可惜返魂乏術。職員傷心稱﹕「盡咗人事，救唔到，冇辦法救，冇啦。」

職員早前已準備好狗籠，安置即將出世的狗B，詎料牠們只差一兩天便出世前，便腹死胎中。(王譯揚攝)

黑妹腹部微漲，因牠已懷胎多月，原定來來一至兩天會生育。(讀者提供片段截圖)

「我哋個同事都好唔開心。」

鍾懷疑有人在門罅間將毒餌掉進廠內，他一度哽咽稱﹕「我哋個同事都好唔開心。」他們將兩狗屍送往動寵物善終服務公司，希望牠們早登彩虹橋。

同一時間，毗鄰貨倉亦有三狗死亡，徵狀相似，懷疑同被毒殺，該貨倉負責人自行處理狗屍。鍾先生續指，「懷疑唔到咩人所為」，但前日晚上曾有人感不滿，在外面吵鬧稱﹕「啲狗吠，影響人。」

至今日（11日）下午1時許，姓謝46歲男職員認為事件有可疑，於是報警求助。警方接報到場，在現場未有發現狗屍，將案件列作求警協助處理。警員向他們表示，稍後會通知漁護署人員檢走兩狗吐出的骨頭殘渣作檢驗，並建議他們暫時不要火化狗屍，以便日後檢驗死因。鍾表示，已通知善終服務公司暫雪藏狗屍，稍後或會有警員前往搜證。