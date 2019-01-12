【新義安內訌】O記領軍鎮壓拘揸fit人　查劈友案檢偷拍、追蹤器材

新義安「三國」內訌，尖沙嘴、觀塘、將軍澳三大話事人明刀明槍的廝鬥，終招來警方連串拘捕行動，合共拘捕35人，據悉觀塘「阿刁」、尖沙嘴「細B」兩名揸fit人亦先後落網。警方相信事件涉及黑社會恩怨及利益衝突。警方突擊搜查多處地點，檢獲大量證物，當中包括GPS全球定位追蹤器、針孔攝錄機等，警方指有理由相信疑犯利用這些儀器犯案，現正積極調查事件。

警方昨在香港仔拘捕一名姓陳37歲男子，據了解，他是新義安尖沙嘴話事人「細B」。(資料圖片/陳永武攝)

就近期多宗黑社會暴力，警方加強情報搜集，重點打擊黑社會非法活動，有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）聯合各總區反三合會行動組，連日全港展開拘捕行動。

新義安內訌 引發七宗刑事最暴力案件

東九龍總區反三合會行動組總督察曾霆斌指出，警方深入調查後，初步相信由2018年9月26日至2019年1月5日（上周六）一連串暴力案件，包括三宗傷人案、兩宗藏有攻擊性武器及兩宗刑事毀壞，經調查後相信由同一團伙干犯。截至現時為止，警方共拘捕35人，年齡介乎17至47歲，當中包括一名團伙主腦，不排除他有份策劃或直接參與當中案件。

太子道東追車斬人 警拘10人

上周六在太子道東發生的追車軌人案，警方至今共拘捕10人，年齡介乎24至39歲。東九龍反三合會行動組根據情報分析，於本周三（1月9日）突擊搜查新界近上水一村屋，檢獲大量相信與案有關證物，包括手套、口罩、鴨舌帽、刀、棍、電話、對講機、天拿水、犯案人士曾穿過的衣物等。警方正積極檢視證據，不排除稍後有人被落案檢控。

警方檢獲GPS全球定位追蹤器。(余睿菁攝)

景林邨傷人案 警拘15人包括尖沙嘴「細B」

有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）警司布振權指出，就2018年12月27日將軍澳景林邨一宗傷人案，O記由2018年12月28日至2019年1月10日（本周四）期間進行一連串拘捕行動，在黃大仙、將軍澳拘捕14名中國籍男子，年齡介乎24至37歲。他們涉嫌「傷人」、「縱火」、「車內盜竊」、「誤導警務人員」被捕，其中28歲男子己被暫控一項「傷人」罪，案件於本周三（1月9日）在觀塘裁判法院提堂。其餘人士已獲准保釋候查，須於1月下旬及2月上旬到警署報到。

警檢GPS、針孔攝錄機等證物

根據情報搜查，1月10日，探員在將軍澳突擊搜查兩地點，發現大量與多宗傷人案有關證物，包括電油、對講機、GPS全球定位儀器、手機、針孔攝錄機、用於擊破玻璃的救生錘，以及口罩、手套及鴨舌帽等證物。警方指，正積極調查各案件的疑犯有無使用GPS追蹤器及針孔攝錄機等儀器，但有理由相信他們利用這些儀器犯案。不過，太子道東一案中，暫無證據顯示曾使用GPS追蹤器。

至昨日（1月11日），警方在香港仔香島道再拘捕一名37歲姓陳男子，他涉嫌「傷人」，現正被扣留調查。據了解，此男子為新義安尖沙嘴話事人「細B」。行動中，警方就此案合共拘捕15名男子，會繼續調查，不排除展開進一步拘捕行動。

警方檢獲針孔攝錄機。(余睿菁攝)

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新義安內訌辣火頭 警四個月狂掃逾1,400場所

由2018年10月1日至2019年1月11日，警方在香港、九龍、新界進行21次「犁庭掃穴」行動，動員7,000人，巡查1,435個娛樂場所，突撃搜查47地點，拘捕 228男71女，涉嫌「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「藏毒」、「經營非法睹檔」等，並檢取不同證物，包括牛肉刀、警棍、毒品、賭博工具等。

警方重申，不容許任何暴力事件發生，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集，進行一連串全港大規模反黑行動，打擊涉及黑社會的暴力行為。警方有信心及有能力打撃及遏止涉及三合會罪行。