【奪命車禍】繁忙時間往沙田綠van城隧外翻側　司機死16人傷

Timothy Lo 小心駕駛(討論別人駕駛態度) 今日（14日）早上約8時半，一輛403號線綠色小巴於城門隧道公路往沙田方向慢線翻側，事件中16名乘客（10男6女）受輕傷，六十多歲男小巴司機一度被困，獲救後昏迷及血流披面，被送往仁濟醫院搶救。直至10時許，司機送院後證實不治。 現場所見，小巴車頭嚴重變形，車尾玻璃碎裂，多名乘客一度坐在路邊待救。消防員及10輛救護車到場，將傷者分別送往瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院救治。 現場兩線一度全封，直至早上約9時45分，快線重開。運輸署於上午11時宣佈，因交通意外，城門隧道公路往沙田方向近美松苑的慢線仍然封閉。 403號線小巴由進智公交旗下傑記運輸有限公司營辦，循環來往石籬（梨貝街）及沙田圍，途經梨木樹邨、城門隧道及沙田市中心。

警方：現場未見剎車痕

新界南交通意外調查隊二隊胡聖提督察指，意外發生時，小巴失控撞向石壆，再駕駛一段路後向右翻側，期間沒撞及其他車輛。16位乘客均受傷，其年齡介乎18至58歲；67歲小巴司機被送往仁濟後，於10時07分證實不治。該名司機入職駕駛此小巴線兩年左右，事發時為今日第三轉車。胡又指現場限速80公里，非交通黑點。警方會循司機精神狀況、機件方向及車速方面調查。現場未見有剎車痕。

小巴司機被救出後送往仁濟醫院搶救。（梁銘康攝）

消防員到場救出被困的小巴司機。（梁銘康攝）

多名乘客坐在路邊待救。（梁銘康攝）

小巴車頭嚴重變形。（梁銘康攝）

現場情況：

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多名小巴乘客受傷：

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網上圖片：