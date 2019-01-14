【奪命車禍】出事時突加速　限速器狂響　乘客﹕關注高齡司機健康

城門隧道出口發生奪命車禍，403專線綠Van失控撞壆翻側，司機慘死16乘客傷。據了解，司機有高血壓，事發時身體狀況有待警方調查。香港01記者實測乘搭403專線小巴，車上設有安全帶，但半數乘客未有配戴。當小巴駛至出事路段時約時速81公里，至落斜路段時一度達時速87公里，較現場路面限速80公里為高。 有乘客透露，撞車的短短數秒間，小巴突加速，限速器「咇咇」響起，隨即撞壆翻側，認為要關注高齡司機問題。區議員則指交通配套不足，小巴司機入行率低，403專線負荷大，出現超速及飛站問題。

403路線小巴今早發生交通意外，下午乘客如常登車。(陳蕾蕾攝)

小巴駛經肇事現場車速達81、82左右。(陳蕾蕾攝) 實測﹕一半乘客無戴安全帶 奪命車禍發生後，香港01記者乘搭403專線小巴實測行駛情況。403專線小巴由石籬邨開往沙田圍，記者乘搭的小巴為19座，所有座位均安裝安全帶，小巴開出後，陸續有乘客登車，至和宜合道雍雅軒時，車上約有12名乘客，惟當中僅一半人有戴安全帶。 實測​﹕出車路段車速約81、82公里 記者根據車上的限速器標示的車速數字，發現小巴於市區行駛時，車速平均為30至50不等，駛經斜路會減慢。當駛出公路時，車速開始增加，平均維持70至80不等。駛經城門隧道公路時，車速一度達81、82公里，限速器更發出聲響。而駛經肇事現場車速達81、82左右，及後在落斜位車速一度達87，維持約一秒後便回落，略高於路面限速80公里。其後小巴駛出市區，車速便降回約30。全程車需時約25分鐘。

出事小巴車頭損毀嚴重，小巴司機喪命。(梁銘康攝)

小巴出事一刻突加速 限速器狂響

肇事小巴的乘客黃先生指出，該小巴出事前行車車速不算快，沒聽到限速警告有響起，惟至出事路段時，在短短數秒間，小巴突然加快，限速器響起「咇、咇、咇」聲，車身搖晃不定，繼而撞上路壆及翻側。由於他坐在最後排，未有為意司機行車時的身體及精神狀況。但車上不少乘客未有配戴安全帶，故車內乘客撞車後左搖右擺，車頭乘客傷勢較嚴重，車尾乘客則可以自行離開車廂。

乘客憂高齡司機身體狀況

他續指，他一向乘搭403專線小巴上班，一般而言，該路線司機甚少開多超過時速80公里，認為要視乎司機本身的駕駛態度及操守問題。他認為應關注綠Van職業司機年齡層高，多是年紀大的司機駕車，其身體狀況是否適合駕車，「要留意下身體狀況，唔係歧視年紀大，綠VAN司機多數年紀大，都想後生仔揸，不過人工真係唔高。」

意外中16名乘客受傷。(梁鉻康攝)