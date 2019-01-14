【撞斃男童】12歲童欲會家人車禍亡　父自責弟痛哭　專家籲多陪伴

今（14日）晚上8時許，一輛九巴沿觀塘協和街落斜，駛至同仁街臨時小販市場對開時，撞倒一名姓鄭12歲男童，他送院後證實不治。據了解，意外發生時外傭正拖著男童，打算跟父親及弟弟會合，惟男童鬆手再衝出馬路遇上車禍。有臨床心理學家指，親人短時間內經歷意外及喪親，可能短期內會出現創傷後遺症。

（陳浩然攝）

據了解，當時協和街行人過路燈正亮著紅燈，而車輛交通燈則亮著綠燈。意外發生時外傭正拖著男童，打算跟父親及弟弟會合，惟男童鬆手，由協和街往同仁街方向衝出馬路，之後於近斑馬線位置被巴士撞倒，再捲入車底。

事發後外傭情緒激動，由救護車送院，一度抱頭痛哭，力竭聲嘶哭道﹕「點解會咁㗎！」其父親趕至醫院了解事件，緊抱約6歲兒子，擔心稱﹕「哥哥唔好有事呀！」而其胞弟亦傷心稱﹕「阿哥唔好有事呀！」據悉男童父親非常自責。

目睹意外加喪親可致創傷後遺症

臨床心理學家葉妙妍指，外傭及其家人短時間內經歷意外及喪親，可能短期內會出現焦慮的症狀，包括：經常回想事件、對某些事情較大的驚嚇反應、希望避而不談事件、不想重返涉事地點等等。葉妙妍指正常而言，情況會隨著時間慢慢好轉，不論成人或小朋友，若過了三至四星期仍然持續或惡化，均需要求助。她又指，弟弟之後日常行程或會有所改變，弟弟可能會時常回想過去，若出現食慾不振、無心機等症狀，有可能出現創傷後遺症，家人陪伴可共度難關。

工會﹕大型巴士難及時煞停

九巴職員權益工會理事長李國華表示，在落斜路段加上綠燈的情況下，車長以適當速度行車，若有人突然衝出馬路，與九巴只有一個車位的距離，即使司機即時反應煞車，大型巴士仍不可能及時煞停，「就算行20至30公里都Dup唔停，企高踩brake都收唔到。」而且用力踩停巴士，車上乘客隨時受傷，釀成更嚴重的意外。

他續指，遇上此類意外，車長心情一定不好，若事發時車長已嘗試煞車，相信已是最好的反應。公司亦有為車長提供法律支援及心理輔導。