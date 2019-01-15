【曾蔭權出獄】出獄第一站G4開路步入哥爾夫球會　CID寓所外監察

前特首曾蔭權被判監一年，今早（15日）於瑪麗醫院獲釋，他與妻子晤傳媒時稱「最想飲杯咖啡」。其後曾蔭權夫婦在G4要員保護下，登上座駕前往香港哥爾夫球會，其間大批大批傳媒蜂擁而上。兩人抵達哥爾夫球會時，保鑣更需列人牆保護。曾蔭權夫婦亦在安全情況下，手拖手進入會所，亦向在場記者揮手微笑。而今早八時許，警方CID人員抵曾蔭權住所外觀察，之後離開。

曾蔭權與妻子下車時，大批傳媒湧上追訪，G4人員及保鑣需要列人牆，分隔記者，協助兩人進入高球會。（陳蕾蕾攝）

其間大批傳媒「追車」隨曾蔭權的私家車，大約有八輛採訪車跟隨曾的私家車。（陳蕾蕾攝）

曾蔭權刑滿出獄 偕妻晤見傳媒

前特首曾蔭權因「公職人員行為失當罪」被判監一年，他今日（15日）刑滿出獄，出獄第一站，由G4車輛開路，來到深水灣香島道的香港哥爾夫球會。曾蔭權上周五（11日）報稱不適，轉送至瑪麗醫院羈留病房，留醫逾四日的他今晨於醫院獲釋。

今早八時許，香港01記者到曾蔭權位於渣甸山畢拉山道111號的住址了解，其間有便衣警員到場，至早上8時50分離開。至今早約九時，曾的妻子曾鮑笑薇抵達醫院，陪同丈夫揭接受傳媒訪問。曾蔭權表示出獄後，最想喝杯咖啡。

G4車輛貼身保護 曾蔭權夫婦抵哥爾夫球會

約五分鐘後，曾蔭權與妻子登上私家車離開。其間，大批傳媒蜂擁而上「追車」，約八輛採訪車隨曾蔭權的私家車。曾蔭權登上車牌AM388的座駕，往香港仔方向行駛，沿途有G4保鏢貼身保護，而G4的車輛亦一路同行。由於早上為塞車的高峰期，曾蔭權的座駕亦需慢駛。

保鑣列人牆保護 曾氏夫婦揮手微笑

至早上9時半，曾蔭權夫婦的座駕抵達香港哥爾夫球。當時大批傳媒在停車場守候，保鑣及保安員先行分隔開記者，之後讓曾蔭權夫婦下車。兩人下車時，大批傳媒湧上追訪，G4人員及保鑣需要列人牆，分隔記者，協助兩人進入高球會。其間，兩人手拖進入高球會，他們向記者微笑及揮手，未有回應任何提問。