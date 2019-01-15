【太和停電】喜和樓火警停水電24小時　居民摸黑撐百級樓梯回家

昨（14日）接近1時半，大埔太和邨喜和樓一電錶房冒煙，燒燬電力裝置，受火警影響，喜和樓至今（15日）仍然停電缺水，樓層走廊漆黑一片，居民需摸黑行樓梯才能回家，由於無食水供應，生活大受影響。有居民指，由於消防員到場向冒煙的電箱大量射水，加上電箱已燒焦，令全幢喜和樓停電缺水。由於安全問題，維修人員暫時不到能進行緊急搶修，所以要出動抽濕機及吹風機，吹乾水跡後才能進行檢查。管理處亦於昨日黃昏6時半貼出通告，指因安全理由未能接駁臨時電力，故今日中午前仍能恢復電力供應，包括照明系統、升降機、食水等供應。通告又提及已進行招標，會於今早截標。

高層居民需行數百級樓梯回家

居民紛紛於Facebook大埔群組中留言，他們都慨嘆「好彩依家唔係夏天」、「老人家點算」等回應，又有人呼籲要小心火種，望大家能互相照應。亦有人表示，昨日的事件後，有供水但停電；惟事隔近一天，全幢停電又缺水。而事故後，喜和樓樓下亦有人為居民派水，不過居民指，拿水後再走樓梯回家亦是一大難事。另外，又有網民指，其孕婦同事為居住在30樓以上的高層居民，她需要行樓梯才可回家，因此擔心其狀況。

（鄧栢良攝） 街坊：有水唔敢沖涼，沖咗咪冇得食！ 80歲的鍾太居住在十樓，她向記者透露，上周六（12日）管理處貼出通告指，暫停食水供應，而在暫停水供應前水量已比平日少，因此鍾太事先裝三桶食水在家中備用。豈料昨晚8時開始完全沒有水供應，甚至廁所水亦沒有，至今仍未能恢復水供應，所以她不敢多用儲備食水，「宜家煲水都夠，不過唔敢沖涼，沖咗咪冇得食！」。而80多歲的鍾先生，由於行動不便，因此今早鍾太在樓下買了6盒腸粉，作今日整天的食糧。不過她亦因膝蓋舊患，因此從大堂行樓梯回家亦需要10分鐘。至於照明方面，她則自製油燈。「屋企仲有蠟燭，不過十幾分鐘就燒晒。所以用條線再加油，就可以燒耐啲！夜晚冇燈唔得，怕跌！」 另外居住在24樓的胡女士昨日下午5時已與其3歲的兒子洗澡，因此影響不大，不過其老爺奶奶就未有洗澡。今日她購買了食水回家。今天晚上就打算早早出外晚餐，並到其姊家洗澡後回家休息，兒子就先用尿片代替廁所。

（Alice Chan上載至太和的後裔─太和邨法團監察組Facebook） 電箱被燒至燻黑 提醒居民鎖好門窗 有網民上載一相片到太和的後裔─太和邨法團監察組Facebook上，顯示事故後其中一個電箱被燒焦至完全燻黑，並指「應該整唔到，另一邊情況好少少，等乾咗就可以檢查用唔用得返，用得返就可以暫時頂晒全棟用電。」他表示，如搶修需時，就會先從福和樓拉電到喜和樓，望能先供應部份升降機、水泵及走廊燈。他又強調，法團並非因省錢而無租用發電機，而是因為電箱經射水後已濕透，因此未能連接發電機。最後他又提醒，望居民提醒左鄰右里鎖好門窗，小心盜賊。他們亦已安排額外保安員及警方亦已派出特別行動組加強巡邏。