【咪俾錢中介】三男女墮中介貸款騙局　最多被呃570萬　警拘三男

警方分別於本月4日及9日接獲年齡介乎55至65歲的兩女一男報案，懷疑自己遭一間中介公司詐騙，涉款逾500萬元，警方將案件合併處理，交由旺角警區重案組跟進。警方透露：於2018年9月至11月期間，3名報案人分別接到cold call，對方向報案人表示自己為本地銀行的職員，並安排低息貸款及按揭計劃。三名受害人被邀約至旺角上海街一商業大廈的辦公室了解詳情，之後有自稱中介公司的職員向他們介紹借貸安排並簽署文件後，著他們到其他財務公司借貸，目的為向中介公司繳交費用，以便安排貸款。

被捕人包租銷售員及承租公司者

三名受害人向中介公司繳交了3萬元至570萬元不等，探員經深入調查後，鎖定了多名涉案人。今（15日）警方採取代號「勇戰者」行動中，搜查全港各區多個地點，最後於九龍區以串謀詐騙拘捕3名男子，年齡介乎22至27歲。涉案三人的角色分別為銷售員及租用辦公室人士，三名人士正被警方扣查。

（王譯揚攝）