【願望成真】11歲重病童與母親共享願望　捨Marvel英雄為咗見佢

小孩的願望往往是天馬行空無法想像，然而如經歷過重病之苦，孩子的願望又會否變改？11歲的男童頌軒2016年患上腎癌，憑藉家人的照料及信仰的支持令他捱過治療康復。去年他成為願望成真基金的願望童，獲助實現一個願望，頌軒捨棄了心愛的Marvel英雄，選擇希望與教宗方濟各見面，全因希望與媽媽一同分享願望，面見教宗當日，頌軒直言是一個「無法想像」的旅程。

11歲的頌軒2016年被確診患上罕見的腎臟透明細胞肉瘤。（魯嘉裕攝）

一次跌倒揭患重病

11歲的頌軒受訪時十分精靈，不時展露笑容，很難想像他曾經歷過一場重病。頌軒從小活潑好動，媽媽稱他經常「扎扎跳無時停」，又喜愛不同運動包括籃球、游泳、乒乓球，2016年一次與哥哥玩耍時不慎跌倒，頌軒突然感覺腰部近肋骨位置劇痛，婆婆擔心下帶他到醫院檢查，不料情況遠比她們想像中嚴重。「一入急症室醫生摸咗佢痛處一吓，已經成棚不同科，外科、腫瘤科（醫生）圍住佢」，媽媽指當時完全被嚇呆，「之前完全無先兆，點解會咁？醫生都答唔到我」。

兒子堅強治療 鼓勵落淚母親

頌軒被確診患上罕見的腎臟透明細胞肉瘤，屬腎癌的一種，頌軒當時情況屬第二期，醫生指仍有機會治癒，媽媽坦言曾有擔心會失去兒子，更不敢告知家中年邁母親。隨後歷時近一年的電療及化療，頌軒不時要進出醫院，身體逐漸消瘦及出現脫髮，兒子受疾病之苦，媽媽心情更是煎熬，「心好攰，知道佢食唔到嘢，但唔食又唔得」，她指曾試過於頌軒面前落淚，惟兒子的回應令她振作，「成個過程除咗要落藥（化療），佢都係好活躍，好似唔識痛，見到我眼濕濕，佢問我『你做咩啫？做咩喊？』，佢教識我點去勇敢面對」。

頌軒透過醫院轉介認識願望成真基金並成為願望童，可以幫助他實現一個願望。生於天主教家庭的頌軒，於患病時從電視看到教宗方濟各探望過一名重病女童，令他萌生希望與教宗見面的想法。然而頌軒透露原來他本來有另一個願望，就是希望可以與Marvel英雄電影的演員見面，當中他最想見的是「雷神」基斯咸士禾夫及「奇異博士」班尼迪甘巴貝治，但最後他選擇見教宗的原因，是因為希望與同是天主教徒的媽媽一同分享願望。

面見教宗過程神聖

媽媽指對頌軒的願望感覺「夢寐以求，諗都無諗過」，更沒有想過可以成真。去年12月頌軒終於與媽媽及哥哥出發到羅馬梵蒂岡與教宗見面，頌軒指對旅程感到十分興奮，「之前不斷祈禱，好期待見教宗果日」，事前他更寫了一封信給教宗，講述自己的病情，希望可以與教宗擁抱及得到他降福。見面當日，教宗於Aula Paolo VI o Sala Nervi大禮堂進行演講，其後會見市民，頌軒終與教宗近距離見面及擁抱，教宗更親吻他的額頭一下及向他的患處賜福。頌軒形容教宗的感覺「好好人」，又指見面過程神聖。

頌軒上月終如願以償，到羅馬與教宗見面。（受訪者提供）

頌軒與教宗見面時，教宗與他擁抱及親吻他額頭。（受訪者提供）

望長大後協助病人

經歷過今次大病，頌軒一個腎臟需要切除，幸現時病情屬於大致痊癒，只需定期檢查，媽媽認為歷程對他們來說是一個鍛鍊，亦令她對信仰更加堅定。頌軒則指希望長大後能成為運動員，又指希望可以幫助他人，特別是患病的人。願望成真基金項目經理劉文琪稱，頌軒的故事鼓勵了很多同樣患有重病的小朋友，去想像自己可以實現特別的願望，因為很多小朋友生病時感到很多事不由自己控制，不敢相信可以有能力許下大願望，擔心願望落空或被人取笑，因此稱讚頌軒勇敢說出願望。