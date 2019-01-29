【體壇#MeToo】姊妹花遭教練剝光豬、打私處　社工苦勸半年揭黑幕

比賽場上屢獲佳績，當大家都視她們為「明日之星」時，殊不知在後台卻承受著教練一次又一次的虐待：拳打腳踢、脫光衣服打私人部位等，難於想像的行為，卻發生在一對運動員姊妹身上，令她們身心受到創傷。父母後期得知女兒被教練虐待後，向防止虐待兒童會求助，跟進該個案的社工稱，案件最後定性為身體虐待及性侵犯，警方介入調查，惜教練於警方調查期間潛逃。一家人後來移民，離開香港，走出陰影。

劉姑娘用了近半年時間苦勸家長正視問題。（蔡正邦攝）

體壇#MeToo事件，早在多年前已有出現。防止虐待兒童會發展及培訓經理劉燕玲接受訪問時透露，於2012年接到了一個性侵犯及身體虐待的求助個案，該個案成為她加入該會八年來最難忘的個案。一對姊妹一同參加某一項運動，教練培育她們得到很多的獎項，原來獎項的背後一對姊妹卻承受著一次又一次的傷害，除了被教練拳打腳踢，甚至被性侵。為保障受害者私隱，社工沒透露是哪一項運動。

姊妹學習體育項目遭教練虐打、性侵犯

跟進這宗虐兒個案的社工劉燕玲憶述，一開始，教練只是罵她們，並稱是為了她們好，慢慢地，過火行為升級，在她們表現不理想時，教練出手就打，甚至要求她們脫光衣服，打她們身體的一些私人部位。教練更會提出變態的要求，如要求姊姊打妹妹、或妹妹打姊姊，又要求她們將打人的過程，以手機直播給他看。這些行為是對兩姊妹極大的侮辱，而家長在很後期才意識到。

姊妹身心受創 不敢如廁

由於兩姊妹在該項運動上有卓越的成績，家長會覺得教練是為她們好，才用非常手段來讓她們於比賽時更努力，但是家長忽略了虐待行為對兩姊妹帶來的創傷，如不敢去洗手間、怕有人跟蹤自己、發惡夢等，「佢係可以攞到好多獎，但係一有失手嘅時候，佢結果可能得到更大嘅傷痛對待，身體或者心靈上，係好大嘅威脅。」

劉姑娘透露，一對姊妹花姊妹身心受創，連如廁也不敢。（蔡正邦攝）

「成就不是一切」 勸服父母

劉姑娘用了近半年時間跟進個案，向該對姊妹的父母分析，子女的成長中成就不是一切，「過程入邊都讓個家長去明白，細路仔嘅成長唔單止係成績，其實佢成長入邊係有好多需要，比如心理上，或者家長對佢嘅支持。」

涉性侵教練潛逃 警發通緝令

慶幸家長最後接受了社工的建議，尋求警方的幫助，召開多專業個案會議，「透過醫生、唔同專業人士去傾咗之後，都定性為一個性侵、身體虐待嘅個案。」兩姊妹用了近10小時進行錄影會面，將被虐待的過程告知警方，可惜的是過程中其他運動員的家長因怕事不願挺身而出，而該教練得知事件後，於警方正式拘捕他前逃離了香港。不過，警方發出了通緝令，涉事教練一進入香港境內，會被拘捕。

劉姑娘稱，事件是讓受傷害的家庭知道，要及時求助，「讓小朋友知道，經歷嘅傷痛，講出來後，可以有人幫自己，而對方要承受惡果，至少肯定呢個人返嚟香港境係會被拘捕。」現在，一對姊妹與家人已移民，開始新的生活。

防止虐待兒童會主席張志雄稱，所有人一旦發現兒童疑遭虐待，一定要及時求助。（蔡正邦攝）

根據社署數據顯示，2018年首9個月共有793宗呈報的虐待兒童個案，當中最多的為身體虐待(378宗)，其次為性虐待(209宗)，第三為疏忽照顧(178宗)。施虐者中，除了家人，亦包括學校老師、補習老師、教練等。

兒童需鼓起很大勇氣才能講出被虐待

劉姑娘指，面對被虐待的經歷，小朋友是需要鼓起很大的勇氣，才敢把經歷說出來，所以要先相信他們，「遇到性侵犯、被打嘅事件，要個細路仔講出嚟係一件非常之唔容易嘅經歷，亦都係要鼓起好大好大嘅勇氣，所以佢講咗出嚟，我哋就要信佢，再慢慢抽絲剝繭去分析。」

發現虐兒要及早介入 不應遲疑

防止虐待兒童會主席張志雄稱，所有人一旦發現兒童疑遭虐待，一定要及時求助，「唔好迴避，有猶豫就要尋求幫助，因為虐待兒童行為你冇介入，係會慢慢升級。」面對近年#MeToo運動於全球引起迴響，不少成年人勇敢站出來，揭發年幼時遭性侵犯的經歷，張志雄認為這正是被性侵犯兒童面對的困境，「細個唔敢講，大個咗先敢膽，因為細個講冇人信，就會收返。」張志雄強調，若有小朋友透露被虐待，聆聽者可以紀錄下兒童所說的話，「由小朋友自己講，唔好去質疑佢。」