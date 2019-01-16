【校園奪命車禍】助街坊湊小孩　轉職校車保母　慘遭73歲司機輾斃

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63歲的校巴保母孫女士，因應學校考試，今日提早上班，來到香港仔聖保羅男女中學附屬小學，準備接放學工作，怎料在校園內遇車禍，遭73歲司機駕駛的校巴輾斃。孫女士育有一子一女，鄰居說，死者近年才轉職校巴保母，之前主要協助街坊湊小孩，對意外感到震驚。

學校考試周提早上班

意外發生後，死者的家人到校園認屍，傷心痛哭。死者的家門，燃點了白蠟燭。街坊透露，63歲的孫女士，有一子一女，女兒婚後已搬離家中，丈夫已退休，女事主平日會與其丈夫結伴練習八段錦。孫女士成為校車保母前，正職已是一名家居保母，日間主要協助街坊照顧孩子，待家長在下班時間將孩子接走。近年女事主才轉任校車保母，平日主要在正午上班，但由於學校上週始乃考試周，她的上班時間亦因而變早。街坊對意外感震驚，驚訝說：「打咗個突」。

73歲司機被捕

車禍發生後，73歲姓方男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。事發於今午12時35分，接近該校放學時間，肇事校巴倒後時撞倒並輾過另一輛校巴的保母，導致她重傷昏迷，救護員到場後證實她當場死亡。學校在事件後安排學生留校閱讀，並延遲學生放學時間。校方表示會配合警方調查事件，及重新檢視校內的安全措施。港島總區交通部特別調查隊正調查案件，呼籲任何人士如目睹意外發生或有任何相關資料提供，請致電36606800或36606838與調查人員聯絡。

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