【欺凌車長】車長呻內地客唔排隊偶有唔畀錢　憂暴力文化滲入香港

前晚（15日）大嶼山愉景灣發生的巴士車長被兩名「大媽」毆打，片段在網絡廣傳，令一眾網民熱議。有駕駛愉景灣巴士的車長指，不時遇到行為惡劣的大陸客，「（佢哋）好麻煩架」；同樣站在前線的九巴車長亦認為，近年大陸客漸多，訴諸武力的文化日益嚴重，他擔心港人有樣學樣，最終受苦的只會是前線車長，並歎道：「一郁手即係互毆，就會俾人炒，所以只可以俾人打，我哋好坎坷啊！」

記者今日再到大嶼山了解情況，發現早上已有大批乘客在欣澳巴士站排隊等候前往愉景灣的巴士，當中以上班一族佔大多數。他們登車後亦會拍卡繳付車資。至於另一輛為愉景灣酒店安排的接駁巴士，在車站已張貼告示，清晰指引巴士只限酒店登記住客使用。記者現場所見，亦未有遊客胡亂登車，車站秩序良好。

被襲車長為兼職 公司無指引 車長受襲會報警

站頭有駕駛愉景灣巴士的車長表示，被襲車長為兼職車長，今日未有上班。他續指，駕駛這條專線，不時遇到大陸客不付車資，而且行為惡劣，「好麻煩架，佢哋唔講道理，又唔排隊上車，叫佢哋俾錢要解釋好多次先得」。但乘客出手襲擊車長的事件卻較少見，車長表示公司過去未有制定相關指引，教導車長如何應對這種情況，相信短期內亦很難制定新指引。若遇到打人事件，他會即刻停車，並報警處理。

佢哋嘅文化多數訴諸暴力，覺得暴力就可以解決問題……有啲香港人都學咗，但呢啲文化唔應該係香港發生！ 九巴職員權益工會發言人李國華

九巴職員權益工會發言人李國華指，近年大陸客漸多，部份蠻不講理的乘客，確實帶來了一些不良影響。 （資料圖片／陳嘉元攝） 九巴車長：大陸人文化多數訴諸武力 九巴職員權益工會發言人李國華指，近年大陸客漸多，確實帶來了一些不良影響，令巴士車長好難做。他指部份大陸客橫蠻無理，常見行為是不排隊、不付款等，即使車長出言勸籲也沒用。部份人反而出言恐嚇、辱罵車長，有時甚至襲擊車長，「佢哋嘅文化多數訴諸暴力，覺得暴力就可以解決問題」。李國華稱，這種文化慢慢也影響本地人，令部份港人有樣學樣，「其實有啲香港人都學咗，但呢啲文化唔應該係香港發生！」

（車長）一郁手即係互毆，就會俾人炒，所以只可以俾人打，我哋好坎坷啊！ 九巴職員權益工會發言人李國華

車長一郁手會被炒 「我哋好坎坷啊」

李國華表示，以九巴指引為例，如車長在行駛途中受襲，會在安全情況下停車及報警；如在站頭遇襲，則可向同事尋求支授，惟絕不可以還手及貿然離開司機位，「（車長）一郁手即係互毆，就會俾人炒，所以只可以俾人打，我哋好坎坷啊」。

妨礙駕駛可罰款判監 但多數輕判阻嚇力不足

李認為，主因是現時刑罰不重，並無阻嚇力。現時《公共巴士服務規例》列明，任何人若妨礙車長駕駛或分散其注意力，可處罰款3000元和監禁六個月，但李指執法部門多數只勸喻和解，無法解決問題。他表示，以往就算車長被襲，車上的CCTV錄影呈當作證據，令施襲者被定罪，但往往只輕判罰款或守行為，「我做車長20幾年都未見過（重罰），如果判一兩個人坐監，仲會唔會有第二個人敢出手呢？」李續指，乘客出言辱罵或襲擊車長，都有機會引起嚴重交通意外，「係咪要發生大鑊嘢，政府先肯正視（問題）？」

愉景灣假日旅客多 清潔工友：衛生差啲

愉景灣車站附近的清潔工友則指，每逢星期六、日便有大批旅客到愉景灣遊玩，「衛生差啲，唔係個個人都會自動自覺扔垃圾到垃圾桶」，工友唯有勤力打掃，才可保持地方整潔。

便利店超市職員：大陸客暫未有滋擾

至於商戶方面，愉景灣一帶的便利店、超級市場職員指，雖然近年旅客漸多，但暫時未見有特別情況，職員仍是如常工作。餐廳指星期六日生意好咗，唔見有旅客滋擾情況出現。

立法會議員鄺俊宇對事件表關注，批評攻擊車長的乘客不文明，他對此感憤怒，表示會去信警方要求嚴肅跟進。「如果乘客有何不滿，也不應訴諸於暴力行為或言語謾罵。」他指出，年越多了乘客司機對罵，令交通安全有危機，巴士公司應正視，保住員工的尊嚴。