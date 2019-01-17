黑貓土瓜灣受驚匿巴士車底被困　駛回車廠救出後奄奄一息

一輛巴士在今(17)日下午3時許駛經土瓜灣道時，司機見路中有一隻黑貓，於是停車打算將貓抱回安全位置，惟貓隻懷疑受驚，跑入巴士車底後被困，巴士車長於是報案求助。巴士其後需駛回車廠，再將被困貓隻從車底救出。惟救援行動難度頗高，貓隻救出時已奄奄一息，現正搶救中。

涉事巴士當時沿土瓜灣道中線往北行駛，駛經落山道後不久，車長赫然發現有一隻黑貓身處馬路中間行車線，為免傷及動物於是停車，打算將貓抱到路邊安全位置。惟黑貓疑因意外受驚，即時跑入巴士車底並愈跑愈入，車長無法救出貓隻於是報案求助。消防及愛協人員到場後發現該貓受困巴士底盤，需要將巴士升起方可將牠救出，人員現場研究後認為黑貓被困位置並無即時危險，與巴士公司相討後，決定在愛護動物協會人員陪同下，將巴士慢駛回九龍灣車廠將車升起，再將貓救出。

巴士需慢駛返回車廠再將受困貓救出。(網上圖片)

據悉，因巴士升起後空間非常有限，且底盤無法打開，燒焊方式更可能傷及黑貓而未能採用，增加了救援難度。愛協人員最後只能徒手將黑貓逐少移動，最終在4小時後將貓救出。黑貓被救出時身上並無傷痕，但已奄奄一息，現正由愛協人員送院搶救中。受傷黑貓為一成年貓，身上有植入晶片，愛協人員目前仍設法與貓主聯絡。