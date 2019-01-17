【長洲豬屍】非洲豬瘟病毒測試呈陰性　上月400活豬運入長洲　

長洲東灣泳灘今早驚現一隻3呎長豬隻屍體，由於內地多個省市爆發非洲豬瘟，有人擔心豬屍來自內地，事件震驚全城。有關當局指，發現豬隻屍體的地點三公里範圍內並沒有養豬場，長洲亦會有活豬運送到屠房進行宰割。漁護署於晚上表示，豬隻屍體對於非洲豬瘟病毒測試呈陰性。據了解，豬屍有可能於運送入長洲時，意外從船上掉進海，再漂到岸上，惟豬屍的確實來源，仍有待了解。

（讀者提供圖片） 非洲豬瘟病毒測試呈陰性​ 漁農自然護理署指，今午從相關部門接收一具長洲東灣附近發現的豬隻屍體，該豬隻屍體約於下午5時送到大龍獸醫化驗所。漁護署於晚上表示，豬隻屍體對於非洲豬瘟病毒測試呈陰性。 漁護署又指，發現豬隻屍體的地點的三公里範圍內沒有豬場，會提醒養豬戶加強預防非洲豬瘟及妥善進行生物安全措施。漁護署會繼續密切留意有關情況。

（潘安奇攝） 上月400隻活豬由荃灣運入長洲 食物環境衞生署表示，今日在長洲東灣撿到一具豬屍，已轉交漁農自然護理署跟進。 長洲本身亦有屠房，位於長洲西面北角咀路，屬私營公司營辦的公營屠房。食環署補充，上月共有約400隻活豬由荃灣屠房運往長洲屠房，而運入長洲屠房的活豬數量及有關安排，則由長洲屠房的買手決定。據了解，一般屠房會妥善管理豬隻，豬隻走失機會較低，豬隻有可能於運送入長洲時，意外從買手船上掉進海，豬屍再漂到岸上。