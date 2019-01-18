【愛心消防員】校巴車禍學童爆喊　消防暖男一句話小女孩不再哭

消防員問：「小朋友，你幾歲呀？」小女孩哭著說：「四歲」消防員安慰著她：「你四歲咁叻，另一位小朋友三歲咋，你可唔可以幫我照顧住佢呀？」四歲小女孩點點頭，似乎定了驚，開始忍住淚水，冷靜下來。周五一場校巴車禍，兩車相撞，逾廿名幼稚園學童受驚，在意外現場喊爆，一位愛心消防員，冷靜控制現場環境，温柔的說出一句話，讓小女孩不再哭泣。

其間，一名消防員上前安慰及與他們聊天，更鼓勵他們要勇敢。（網上影片截圖）

秀茂坪兩載學童校巴相撞

周五（18日）下午1時許，秀茂坪秀明道發生交通意外，兩輛校巴相撞，造成至少一名學童及一名61歲的保母頸受傷。事件中，25名年齡介乎3至5歲的學童，需送往聯合醫院，其中一名3歲男童額頭紅腫，其餘學童沒有表面傷。據了解，兩輛相撞的校巴當時載著又一村學校上午校、以及香港浸信會幼稚園學童。

愛心消防員：小朋友好勇敢，大家都好叻！

意外後玻璃碎片散滿一地，共有25名學童及一名女保母受輕傷。「你多少歲？你好叻，你都無喊！」在等待救護車時，有數名兩至四歲的女學童，疑受驚在場痛哭。其間，一名消防員上前安慰及與他們聊天，「你好叻！可唔可以幫我照顧住佢（另一女童），你哋先手拖住手！」其後一名女童哭成淚人，該名消防更鼓勵她要勇敢，作為大姐姐要照顧他人。最後，所有小朋友都收起眼淚，手拖拖坐在地面，等待救護車到場，「小朋友好勇敢，大家都好叻！」

學童送院後「手拖手」往急症室

其後，所有學童由救護員「手拖手」帶往急症室，部分學童由醫護在旁安慰。多名家長聞訊，趕至急症室了解情況，其中唐先生的4歲半孫子亦需送院，他指因校方致電給家長，故得悉校巴發生交通意外，幸孫子在意外中並無受傷。