【挑戰海關】結局係點？　檢大量假藥　即場拘捕兩男子

海關人員昨日(17日)，於上水一間藥房進行打擊販賣冒牌保健沖劑行動時，曾與店員發生口角，有人情緒激動出口「兇」關員，其間有途人將過程拍下並上載至網絡，引來網民瘋傳。海關證實是次掃蕩行動中，於該藥房內檢獲大量假藥，並拘捕2人，其中一名男子為該店店員。有關店舖涉嫌以魚目混珠的手法，將假貨保健沖劑混入真貨中，並以市價5至7成的低價向顧客出售假貨。

《香港01》記者今(18日)早上實地前往上水涉事的藥房求證，藥房今早仍有營業，惟店內職員指負責人不在，不便作任何回應，至於被問及為何與關員衝突，職員三緘其口，示意記者離開。記者觀察發現，店外入口處張貼有去年2018年底到期的「正版正貨承諾」的貼紙標籤。據公司註冊處資料顯示，藥房一名姓陳股東名下共有四間藥房、藥妝及投資公司。藥房網站以簡體字撰寫，據上載資料顯示，集團旗下共五間藥房均位於上水，且列明無論是香港本土商品，還是外國進口產品，均為原裝正貨。

海關向《香港01》證實，上述藥房為昨日打擊販賣冒牌保健沖劑行動的其中一個掃蕩地點，而人員於上述藥房進行調查時，曾遇店方不願配合調查的情況。海關其後於該藥房檢出67盒懷疑冒牌保健沖劑，並拘捕該店鋪一名男負責人及一名男店員，兩人現正保釋侯查中。海關強調，任何人如對執勤海關人員，故意予以襲擊、抗拒或阻撓，即屬違法。

記者巡視 旗下藥房衍生七星茶全正貨

海關掃蕩過後，今日傍晚時份，記者巡視上水區百匯坊旗下的五間藥房，當中新康街的智鍵藥房已售罄；而其他分別位於符興街、新豐路、龍琛路的旗下藥房分店，貨架上的衍生七星茶皆為正貨 ，其中兩間因架上貨品已賣光，記者向職員查詢時，職員在貨倉內取出的七星茶同為正貨。而涉事的新發街10號百匯坊， 現時架上所見的七星茶亦為正貨。

海關昨日的打假行動源於人員早前接獲舉報，指有商人以不良營銷手法，將假貨混入真貨中出售，人員在商標持有人協助下，經調查後於昨日在旺角、屯門、大埔及上水7個藥房、藥坊及零售店舖進行掃蕩行動，檢獲共250盒懷疑冒牌保健沖劑及100件其他懷疑冒牌物品，市值估計約共2萬5千元。行動中共拘捕9男2女，年齡介乎23至49歲，其中3人為店舖負責人，其餘9人為店員。