新年臨近　四部門聯手打擊走水貨　警拘三內地男充公50萬貨

新年臨近，水貨活動日益猖獗。警方昨日起（18日）一連兩日，進行代號為「急流」的行動，聯同海關、入境事務處及食物環境衞生署，四部門聯手於深圳灣口岸採取執法行動。行動中，警方以干犯「無禁區證進入禁區」罪名，拘捕三名持雙程證的內地男子，他們年齡介乎17歲至48歲「警方並檢獲總值約50萬港元的貨物，當中包括保健食品、應節乾貨，運動鞋、生活用品、電子遊戲機、手提電話及化妝品等。

三名被捕男子已被檢控有關罪名，其中兩人今日（19日）分別被判處入獄6日及14日，相關貨物全數被充公。另一名被捕男子的案件則將於下周五（25日）於屯門裁判法院審理。

警方表示，今次聯合行動有效打擊因水貨活動所衍生的問題，日後將繼續進行相關行動。警方亦向旅客呼籲，根據香港法例第245章，深圳灣口岸乃屬禁區，任何旅客若無故逗留禁區有可能會被檢控，一經循簡易程序定罪，可判處第二級罰款5000港元，以及監禁2年。此外，根據香港法例第115章第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，一經定罪，最高可判罰5萬港元及監禁2年。警方呼籲市民及旅客切勿以身試法。