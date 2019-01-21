【奪命鋁窗】尖沙咀美麗華酒店墮窗　女遊客重創不治

警員在場調查。（梁銘康攝）

上午10時許，尖沙咀彌敦道118號美麗華酒店對出，有鋁窗由高處墮下，跌落地面，擊中一名女途人。傷者倒地不起，血濺當場。救援人員接報到場，女傷者昏迷送院搶救。醫管局證實，女事主經搶救後，於中午12時16分傷重不治。



疑清潔工開窗醸意外



中午12時許，油尖重案組探員到場調查。據了解，女事主姓左，今早與男友持雙程證來港旅遊。警方初步懷疑，事發時，酒店清潔工打開窗戶，致鋁窗意外墮下。



現場所見，酒店約10樓樓層位置，有一扇窗連窗框空了，不排除由鋁窗由該處墮下。

附近裁縫店職員John指，事發時聽到巨響，遂走出店外了解，赫見一名女子倒地，不斷流血，動彈不得，身旁有玻璃窗。未幾，有男途人上前遞水。



受事件影響，彌敦道往尖沙咀碼頭，近美麗華酒店慢線一度封閉。

懷疑鋁窗墮下的位置，遺下缺口。（梁銘康攝）

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1957年成立 2008年斥4億翻新改名



1957年，景褔珠寶創辦人楊志雲聯同拍檔，購入西班牙教會尖沙嘴旅店，易名香港美麗華酒店，並於1970年上市。

楊志雲於80年代逝世，其長子楊秉正掌管家族公司。90年代，楊秉正出售家族持有的美麗華酒店控股權，最終由恒基李兆基出手，以33億港元接貨。

2008年，美麗華酒店斥資逾4億元進行大翻新，並重新命名為The Mira Hong Kong。