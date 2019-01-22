【麥當勞遇竊】無良賊潛麥記撬斷鐵線　偷麥當勞叔叔之家捐款箱

麥當勞慈善捐款箱疑遭人爆竊。今（22日）早8時許，彌敦道363號地下一間麥當勞快餐店，職員返店時發現原本放於收銀櫃台旁兩個麥當勞叔叔之家捐款箱，其中一個竟然不翼而飛，懷疑賊人撬斷慈善捐款箱的保安鐵線的螺絲後，將其偷去，於是即時報警求助。警員接報到場調查，現正翻查店內的閉路電視錄影片段，追緝疑人。麥當勞職員表示，昨晚收工前，見到慈善捐款箱有多張百元大鈔，豈知卻被人偷走。

2010年情侶兩周連盜７間麥當勞捐款箱

麥當勞慈善捐款箱被盜，已非罕見事件。2018年5月中，西環皇后大道西地下一間麥當勞，收銀機櫃位前一個盛有約200元善款的慈善捐款箱被賊人偷走。2012年中環皇后大道中地庫一間24小時營業的麥當勞，兩個慈善捐款箱，疑被賊人偷去。而最嚴重一次發生在2010年4月，當時一對情侶在兩周內，接連偷走7間麥當勞店內的慈善捐款箱，最終警方拘捕。

善款捐麥當勞叔叔之家 為病童及家人提供住所

現時麥當勞收銀機旁均放有慈善捐款箱，方便顧客將零錢捐贈。善款將捐到麥當勞叔叔之家，主要為在鄰近醫院接受治療的頑疾兒童及其家庭而設。截至2015年底，全球58個麥當勞叔叔之家慈善基金單位共提供358間麥當勞叔叔之家、208間麥當勞叔叔兒童親子套房及49輛麥當勞叔叔流動醫療車，為62個國家及地區的人服務。

而香港麥當勞叔叔之家於1996年成立，為亞洲第一間。家舍鄰近沙田威爾斯親王醫院，供醫院接受治療的病童及其家庭入住。 麥當勞叔叔之家提供23個家庭房間，更設有廚房、圖書館、學習室、遊樂區、飯廳、有機耕作花園及一間特別為骨髓移植病童而設的隔離套房。