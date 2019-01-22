【奪命鋁窗】 屋宇署抽樣查窗　揭鉚釘氧化　限酒店月內完成勘測

尖沙咀美麗華酒店昨早（22日）發生墮窗撃斃內地女途人事件！屋宇署今日已抽樣視察若干房間的窗戶，並無發現明顯危險，部分窗戶鉚釘有氧化跡象，署方昨日已向美麗華酒店發出勘測命令，委任認可人士在一個月內勘察窗戶及提交報告。而美麗華酒店發言人回覆《香港01》查詢時，指現時警方正調查事件，不便透露詳情，又指會盡力配合屋宇署的指令，另外亦會跟進死者及清潔女工情況，提供協助。

屋宇署﹕若干房間窗戶無明顯危險 有鉚釘氧化

據了解，屋宇署已向酒店方面發出勘察令，要求酒店需於一個月內，檢查所有酒店窗戶。屋宇署今（22日）傍晚回覆事件指，屋宇署人員在酒店的安排下，今日已完成初步調查，包括抽樣視察了若干房間的窗戶，並無發現明顯危險。由於發現有窗戶的鉚釘有氧化跡象，故屋宇署昨日已根據《建築物條例》第26A(1)條向有關樓宇業主發出勘測命令，要求該業主委任認可人士於一個月內勘察樓宇的窗戶、提交報告，以及補救工程的建議。

屋宇署續指，已提醒酒店管理人員，酒店人員須要在有足夠預防措施的情況下，方可打開窗戶進行檢查，並敦促酒店管理人員盡快展開有關命令要求的勘測。

將配合調查 為死者及工友提供協助

美麗華發言人今早回覆《香港01》查詢時，現時案件正由警方調查中，酒店方將配合警方及屋宇署的調查，並盡力配合屋宇署的指令，惟現時不便透露詳情。另外，酒店方表示一直有同事跟進死者及工友情況，現時已聯絡死者家屬，亦會向工友提供相應協助。

事發後玻璃散滿一地，涉及範圍6米乘6米（梁銘康攝）

清潔服務業工會：工友負責「絕對喺荒謬」

職工盟清潔服務業職工會幹事杜振豪表示，要工人負上責任「絕對喺荒謬」，除非是工友故意將鋁窗扔下，否則管理公司應負上責任，不可能由沒能力處理維修保養問題的工友負責，「根本搵最弱細嘅開刀」。他又指，若法律上需要工友負責，便是法律出現問題，警方如沒有足夠證據檢控他們亦不應拘捕工友，因拘捕行動本身對工友心理傷害亦很大。現時工會仍在了解事件中。

陳小姐表示日後會盡量走簷蓬底。（黃偉民攝） 途人：盡量走簷蓬底 陳小姐表示，酒店應正視事件，又指日後她會盡量走簷蓬底，同時表示除涉事位置外，街道上霓虹燈位置政府亦應檢查。另一名女途人則指，主管應該清楚鋁窗有否維修，又指女工亦是按指引工作，又指日後盡量走簷蓬底，「無理由賴曬個女工」。

鋁窗高處墮下 撃斃內地女途人

尖沙咀美麗華酒店昨早有鋁窗由高處墮下，不幸撃中一名內地女途人頭部，傷者當場倒地不起，救援人員接報後到場，事主送院搶救後不治。事發時一名清潔女工於酒店16樓進行清潔，嘗試將一扇窗戶打開，惟一打開窗戶便隨即墮下，警方及後拘捕一名39歲尼泊爾籍酒店女清潔工，她涉嫌「容許物件從高處墮下」，昨日已獲准保釋候查，並須於2月上旬向警方報到。

被撃中的內地女途人當時與一名同行男子途徑上址，兩人均屬廣東省，昨早才坻港，男子受輕傷，治理後已出院。