【奪命鋁窗】為散房間異味開窗　被捕酒店女工獲保釋　夫甚為憂慮

美麗華酒店昨日(22日)墮窗擊斃一名24歲內地女遊客，一名39歲尼泊爾女清潔工被捕。據了解，女工因酒店房間出現異味而開窗散味。丈夫對發生命案及女工安全感十分憂慮，南方民主同盟與他取得聯絡，正嘗試提供法律上支援。

一名內地女遊客遭鋁窗擊斃。（資料圖片）

消息稱，事發時，尼泊爾女工如常進行房間清潔，其間因房間內充斥異味，於是開窗散味，怎料一動手開窗，鋁窗即鬆脫飛墮落樓，更擊斃途人。警方初步調查後，以涉嫌「容許物件從高處墮下」拘捕女工扣留調查，直至今日凌晨獲准保釋，回家休息。據了解，女工為香港出生尼泊爾人，與丈夫及孩子居住油麻地上海街一舊樓單位。女工突涉命案，丈夫憂心忡忡不知所措，昨日經友人轉介與南方民主同盟主席龍緯汶見面。

龍緯汶表示，正為女工尋求法律支援，女工丈夫感到十分憂慮，擔心太太安全，但不覺得太太須為事件負太大責任。龍緯汶指出，墮窗事件中，負責驗窗一方的責任較大。

酒店及餐飲從業員協會今發聲明，表示對墮窗意外導至傷亡深感難過。同時協會就輿論稱女工或需面對刑事檢控，認為相當不合理，酒店員工只是履行清潔窗戶的工作職責，亦假設僱主會提供安全適初的工作間，相信女工沒想到會因清潔窗戶而犯上形法。

酒店及餐飲從業員協會認為，不應在未有全面資訊下，將責任推卸給涉事女工，建議警方應盡快調查真相，僱主亦應為她提供法律意見及適切的援助。

去年本港發生多宗墮鋁窗事件，部分傷人毀車：