【2500萬毒品】沙頭角村屋變製可卡因工場　警拘哥倫比亞籍製毒師

警方於沙頭角搗破一個以村屋作掩飾的可卡因製毒工場，檢獲的半成品及完成品可卡因估計共值2500萬，四名男子被捕，包括一名37哥倫比亞籍製毒師。

案中4名男子被捕，包括一名倫比亞籍製毒師及三名本地男子。（郭倩雯攝）

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400呎村屋成製毒工場

毒品調查科根據線報及調查，於周一（21日）晚上8時突擊搜查該個面積約400平方呎的村屋單位，以及附近一個貨櫃及一輛私家車，拘捕一名37哥倫比亞籍男子及3名年齡介乎20至26歲本地男子。毒品調查科總警司林志明表示，警員於單位內檢獲8公斤已製成可卡因，68公斤半製成液態可卡因，如完成提煉後估計重約13公斤，另外又發現3把牛肉刀，大量液態化學物和製毒工具。3名男子涉嫌製毒被捕，另外一男涉嫌製毒、販毒及藏有攻擊性武器被捕。

哥籍製毒師來港提煉可卡因

毒品調查科總督察譚子偉稱，涉事製毒工場運作約兩星期，被捕的37歲哥倫比亞籍男子為一名製毒師，負責完成加工及提煉可卡因，他於去年12月時來港，另外3名被捕本地男子，警方於村屋現場調查發現有生活痕跡，相信部分人有機會於上址居住。譚子偉指警方正調查被捕人士背景及集團是否由黑幫操控。

毒品調查科警司吳穎詩指販毒集團為掩飾製毒，於選址用盡心思。（郭倩雯攝）

原材料寄港難查獲

毒品調查科警司吳穎詩指，過去10年有4宗同類製毒案件，今次販毒集團的手法較特別，以空運或航運將製毒原材料粉末由外地寄港，由於原材料一般很難用肉眼及簡單方法檢驗，令被查機會大大減低，但販毒集團需要有足夠技術人士將原材料提煉成毒品，因此集團安排該名哥籍製毒師來港。吳穎詩指過去的製毒案件亦曾有南美國家籍包括秘魯的人士被捕，相信因南美國家盛產可卡因而令集團挑選有關製毒專家來港。

選址偏僻由密林包圍

吳穎詩又稱案中販毒集團為掩飾製毒，於選址用盡心思，今次被搗的石屋村屋製毒工場位於沙頭角公路近塘肚坪村附近，四周被密林包圍無人居住，雖然有車路直入村屋門口，但集團為避免附近村民察看，會選擇由沙頭角公路，以近20分鐘穿越泥路出入，途中並無街燈需要持電筒照明，因此提升警方調查難度，警員尋找地點時並非常危險。另外案中檢獲7種易燃、腐蝕性、高揮發性化學品，一般於家庭上不會使用，作用為於加工及提煉過程中加入，其後要經過過濾、加熱及烘乾等步驟，因此場內出現微波爐、風筒、加熱棒及膠桶等工具。

警籲留意可疑工場

林志明呼籲市民如發現任何可疑處所傳出濃化氣味或冒出白煙，另外於市郊地區的居民如發現有陌生人或車輛出入運送化學品，應通知警方調查及處理，因為製毒用化學品大多屬易燃、高揮發性及腐蝕性，於製毒或加工過程容易起火甚至爆炸，危害市民生命。又重申製造或販運危險毒物屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁。