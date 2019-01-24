【西九洩輻射】疑填海時混放射物料　周聯橋：工地沒防輻射保護衣

昨日(23日)晚上8時許，西九文化區近柯士甸道西一個地盤，職員探測泥土下有危害物質，恐會洩漏報警求助。消防處派員到場戒備，並用儀器進行探測，消防處事故安全隊、危害物質專隊人員亦一度到場協助處理。此外，消防流動指揮車也曾奉召到場。警方爆炸品處理課(EOD)人員及大批機動部隊人員，封鎖地盤出入口調查，幸最終有驚無險，放射物料在安全界限內。

建造業總工會周聯橋表示，地盤日常工作繁多，展開工程前更必須完成勘察、探土等工序，以了解工地的土壤、地質及岩石狀況，故此工人有需要定期檢驗泥土。但地盤工地的泥土內發現放射性或含輻射的物料則較為少見，一般地盤工人甚少有機會接觸或使用相關物料，而工地亦沒有相關防輻射保護衣物或工具供工人使用。周聯橋建議，工人如在地盤發現放射性物質，理應盡快報警求助，切勿胡亂接觸，因可能對工人健康造成影響。

周聯橋估計，西九文化區為填海所得的土地，不排除當年用作填海的泥土混雜了一些放射性物料。 （資料圖片） 疑填海泥土混放射物料 翻土時被發現 周聯橋估計，西九文化區為填海所得的土地，不排除當年用作填海的泥土混雜了一些放射性物料，直至現時工人挖掘時，才將這些物料翻出地面。周續指，類似情況在工地也偶有發生，如灣仔沙中線或啟德地盤發現戰時炸彈，以及在工地找到以往隨處棄置的石棉物料等等。他補充，石棉物料對人體有害，現時須聘請註冊石棉承辦商負責清拆及處理。

建築公司：密切監察施工狀況確保安全

金門建築有限公司回覆查詢指，就西九文化區綜合演藝劇場工地掘出懷疑受幅射污染物料的事故，公司於昨晚報警尋求協助，經消防處人員進行相關測試後，工地幅射屬正常水平，地盤亦已解封，公司會繼續與西九文化區管理局及相關部門緊密溝通，密切監察地盤及工程施工狀況，確保員工及公衆的安全。

建築公司：密切監察施工狀況確保安全

金門建築有限公司回覆查詢指，就西九文化區綜合演藝劇場工地掘出懷疑受幅射污染物料的事故，公司於昨晚報警尋求協助，經消防處人員進行相關測試後，工地幅射屬正常水平，地盤亦已解封，公司會繼續與西九文化區管理局及相關部門緊密溝通，密切監察地盤及工程施工狀況，確保員工及公衆的安全。