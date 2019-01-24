【6億倫敦金騙案】男子兩年間輸逾億　警拘14男女　7名苦主遍各地

東九龍總區重案組根據線報及深入調查，近日成功搗破一個運作兩年、有組織的大型倫敦金行騙集團，集團欺騙了大批受害人，估計涉及超過６億元，其中一名受害人更被騙逾1億元。經調查後，重案組展開「冰極」行動，由去年11月至今年1月在全港各區搜查，並以涉嫌串謀詐騙拘捕12男2女，凍結相關2.2億元款項。

7名受害人中伏涉款6.2億 單一最大損失逾億元

下午3時，東九龍總區重案組向傳媒交代案情。譚威信總督察指，警方於2018年10月尾接到一名男子報案稱，疑墮入倫敦金投資騙案，相關投資公司以倫敦金投資及其他投資項目做藉口騙取金錢。警方其後鎖定一個位於九龍灣的倫敦金集團，並發現該集團於2016年6月至2018年10月涉及另外6宗同類型案件，7名受害人分別來自香港、台灣、澳洲、紐西蘭及加拿大，涉款共6億2千9百萬。其中單一受害人兩年間損失逾億元，相信是近年最大宗倫敦金騙案。據了解，該名受害人為本地年長男子，被一名年青男經紀誘騙投資。

聘請年青經紀誘騙透騙受害人

該集團透過聘請年青人作為經紀，以 Cold Call、電話及社交媒體接觸受害人，並聲稱有豐富投資經驗、投資方法獨到，以及不時關心受害人，以搏取信心。經紀聲稱投資穩陣、保本及有高回報，最後誘騙誘騙受害人投資倫敦金及其他投資項目，並簽署授權文件。受害人款項會直接注入公司或個人戶口，其後就被通知投資失利，投資戶口內所有金錢全數虧損，經紀亦會再勸說受害人加注追回損失。

主腦、董事、經紀均被捕

警方經調查後，展開「冰極」行動，在去年11月至今年1月初採取第一波行動，拘捕 6男1女，年齡介乎32至62歲；並於今年1月22日清晨採取第二波行動，突擊搜查全港多區，拘捕另外6男1女，年齡介乎20至72歲。被捕人士涉嫌串謀詐騙，當中包括集團主腦、前任及現有董事，交易經紀及收款戶口持有人。行動中，警員檢獲電話、電腦銀行卡、手錶及少量現金，更透過反詐騙協調中心凍結2億2千萬元款項。

集團運用資金作高頻交易 部份款項不翼而飛

警方指，涉案集團會將部份資金用作高頻交易，部份資金卻不翼而飛，相關交易紀錄並不詳盡。警方重申，現時倫敦金及所謂貴金屬交易，並不受證券及期貨條例監管，所以證監會無法就倫敦金公司運作及經紀操守發牌及作出監管。警方亦勸籲投資者，倫敦金投資複雜且涉及高風險，投資應先了解公司背景；在簽署任何文件前亦應留意條款及細則，不要輕易簽署授權書，授權第三者進行交易。