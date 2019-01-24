【校園欺凌】董之英中六生遭脫褲打屁股　CID拘八男生

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學懷疑發生校園欺凌事件，一段網上片段拍得一名男學生疑被多名同學施以「扭耳仔」、脫褲及拍打屁股等行為。學校今日回應事件指事件不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火的嬉戲，又指已向相關同學作出訓示。據了解，警方刑事偵緝部探員正調查事件，警員下午到學校調查，其後於校外拘捕8名中六男生。

穿校服男生被7人按地施襲

涉事片段昨晚（23日）於網上流傳，拍得一名身穿校服的男學生，被近7名同樣穿校服的男同學以椅子困於地上動彈不得，其間眾人向男學生施以「扭耳仔」，又脫去男生褲子及拍打其屁股。事件於網上引起熱議，有網民指事件嚴重，警方應介入調查。據了解，受害男生為學校一名中六生，警方下午到學校調查，其後於校外拘捕8名中六男生。

校方：不涉及任何欺凌成分

仁濟醫院董之英紀念中學發新聞稿回應事件指，於昨晚知悉事件後，已立刻召開危機處理小組會議，與社工、教育心理學家、訓輔導老師、教育局人員和警方合作處理，並向相關的學生及家長作出跟進。校方指經調查後，事件不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火的嬉戲，指已就個別事件向相關同學訓示，確保不會發生同類事件，又重申對校園欺凌行為絕不容忍。

警：市民網上舉報 拘8人介乎17至19歲

警察公共關係科發言人指，馬鞍山警署今日（24日）接獲一名市民於網上舉報，指馬鞍山區一中學較早前有學生懷疑於校內打架。警員經初步調查後，今日於馬鞍山區拘捕8名男子涉嫌與案有關，年齡介乎17至19歲。被捕男子已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。案件暫列「普通襲擊」，交由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進。

仁濟醫院董之英紀念中學指知悉事件後已即時召開危機處理小組會議。（郭倩雯攝）